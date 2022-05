Najmočnejši VW golf do zdaj: na sebi ima tudi Akrapoviča

Volkswagen je novo različico golfa izdelal na osnovi klasičnega golfa R, a so mu ob dvajsetletnici prvega golfa z oznako R nekoliko povečali zmogljivost motorja. To je dvolitrski štirivaljnik s turbo polnilnikom in oznako EA888, ki je pridobil dodatnih 13 “konjev”. Moč motorja je tako 329 “konjev” in s tem je ta različica z oznako “20 years edition” postala najzmogljivejši golf do zdaj.

Za žlahtnejši zvok jubilejnega golfa tudi Akrapovič

Moč se na vsa štiri kolesa prenaša prek sedemstopenjskega samodejnega menjalnika DSG. Štirikolesni pogon je nepogrešljiv sestavni del takega golfa, kar je veljalo tudi za vse golfove različice R od leta 2002 naprej.

Sestavni del avtomobila je tudi titanov izpušni sistem Akrapoviča, ki bo golfu dodal še nekoliko žlahtnejši zvok in nekaj prihranka pri skupni masi.

Poleg nekaterih oblikovalskih dodatkov je Volkswagen temu jubilejnemu golfu namenil funkcijo, ki ob zagonu motorja njegovo delovanje dvigne na 2.500 vrtljajev v minuti.

Akrapovičevi izpušni sistemi na novemu golfu. Foto: Volkswagen

Prvi in najnovejši golf z oznako R. Foto: Volkswagen