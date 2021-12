Najdba na kokošji farmi: to je prvi avtomobil Diega Maradone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fiat 128 in Diego Maradona

Na spletni dražbi je mogoče do konca februarja kupiti prvi avtomobil nogometne legende Diega Maradone.

Diego Armando Maradona je leta 1981 postal argentinski prvak z moštvom Boca Juniors in se preselil v Barcelono v Španiji. Tega leta so v Argentini izdelali tudi ta fiat 128 europa, ki si ga je Maradona za božič kupil leto pozneje. Hranil ga je doma ter ga uporabljal takrat, ko je imel proste dni in se iz Španije vrnil v Argentino. Leta 1984, tik pred prestopom v italijanski Napoli, je Maradona tega fiata vendarle prodal.

Našli so ga ob kokošnjaku, avtomobil je v voznem stanju

Avtomobil so v Argentini ob nekem kokošnjaku našli leta 2003, ko ga je v svojo zbirko dodal avtomobilski zbiratelj Martin Varone. Nekdanje Maradonovo lastništvo dokazujejo dokumenti.

Maradonovega fiata 128 v Argentini ne prodajajo prek klasične dražbe, temveč s kriptovalutami.

V nekdanji Jugoslaviji je Zastava pod licenco Fiata tak avtomobil izdelovala z imenom zastava 128 skala.

