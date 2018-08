Najbolj vroči porsche ta hip je star 20 let #video

Porsche je v Pebble Beach pripeljal ''projekt zlato'', ki so ga restavrirali zadnjih osemnajst mesecev in ki buri domišljijo vseh ljubiteljev znamke. Gre za kulni 911 iz serije 993, torej zadnje serije, ki je imela vgrajen zračno hlajeni motor. Nemci bodo najverjetneje enega najbolj zaželenih modelov v zadnjih letih prodali na dražbi in izkupiček podarili v dobrodelne namene.

Star avto, ki je v resnici nov

Nemci so za osnovo vzeli kultno serijo 993 in jo razstavili do zadnjega vijaka. Naj spomnimo, gre za zadnji model legendarnega 911, ki je imel vgrajen zračno hlajeni motor, zato je prenovljeni 993 pri ljubiteljih znamke vzbudil salve navdušenja.

Potem ko so avtomobil v celoti razstavili, so golo karoserijo protikorozijsko zaščitili in uporabili najnovejšo moderno tehniko barvanja, kot jo uporabljajo pri vseh novodobnih modelih. Še več, 911 993 turbo je obarvan v enako zlato barvo Golden yellow kot novi 911 turbo S iz posebne ekskluzivne serije.

Uradno: to je zadnji izdelani 993

V praktično novo karoserijo so posadili prav tako povsem nov 3,6-litrski twin-turbo motor s 331 kilovati - gre za povsem enak Foto: Porsche motor kot je tisti, ki so ga prvotno vgrajevali v 993 turbo. Potem so vgradili še ročni menjalnik in štirikolesni pogon, ki so ga za vgradnjo prispevali pri oddelku Porsche Classic.

Ko je bila zunanjost končana in pogonski sklop vgrajen, so v karoserijo vtisnili še unikatno številko šasije. Gre za neposredno nadaljevanje številke, ki so jo uporabili pri zadnjem izdelanem 993 turbo leta 1998.

Ste že vplačali listek za loto?

Nič manj ni osupljiv pogled na potniško kabino. V roke so jo vzeli pri oddelku Porsche exclusive manufaktur in navdih našli pri novem 911 turbo S. Na določenih delih lahko zato znotraj najdemo kontrastne zlate šive in čudovito črno usnje.

Svet je tako dobil novega 993 turbo, ki je hkrati tudi uradno zadnji proizvedeni avtomobil te serije. Dozdajšnji lastnik zadnjega 993 turbo iz leta 1998 najverjetneje ne bo najbolj zadovoljen, a tolaži ga lahko podatek, da bo Porsche avtomobil prodal na dražbi 27. oktobra. Za zdaj uradniki pri GM Sotheby's ne želijo napovedovati okvirne prodajne cene, a vsi bodo presenečeni, če ne bo dosegla sedmih številk.

