Naj se igra začne: Škoda prvič kaže obris novega avta #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škoda je s to skico uradno napovedala prvi električni model enyaq.

Škoda je s to skico uradno napovedala prvi električni model enyaq. Foto: Škoda

Skupina Volkswagen se je po izbruhu afere dieselgate zavezala k pospešenemu razvoju električnih vozil. Po ID.3 je sedaj na vrsto prišla še Škoda, ki je danes s prvo uradno skico napovedala električni model enyaq iV. Čez pet tednov bodo odstranili tančico in razkrili vse pomembne podatke, a enyaq bo na ceste zapeljal šele na začetku prihodnjega leta.

Pri Škodi že imajo v ponudbi citigo-e, toda enyaq bo prvi znamkin električni model, ki bo slonel na namenski arhitekturi MEB. Delil si jo bo z volkswagnovim ID.3 in prihajajočim ID.4, prilagojeno različico pa bodo uporabili tudi pri Audiju in Seatu. Ravno ta arhitektura bo osnova prihodnjih električnih modelov, ki jih bodo razvile znamke v skupini Volkswagen.

Velika premiera 1. septembra

Čehi se že pospešeno pripravljajo na razkritje enega pomembnejših modelov znamke v prihodnosti. To bodo storili prvega septembra v Pragi, razkritje pa bo potekalo preko spleta.

Čeprav marsikdo le zavzdihne ob omembi električnega modela, pa ima enyaq v rokavu nekaj adutov. Med drugim se bo navor prenašal na zadnji kolesni par, kasneje pa bo postal najmočnejši model pri Škodi, saj bodo izdelali različico RS z 225 kilovati.

V ospredju praktičnost in uporabnost

Tako kot smo že navajeni, bo tudi pri enyaqu v ospredju praktičnost in vsakodnevna uporabnost. Z elementi ''simpy clever'' in prostorno Enyaq bo podobnega videza kot prihajajoči volkswagen ID.4. Foto: Škoda potniško kabino obljubljajo Čehi udobno vožnjo vsem petim potnikom. Zaradi prilagodljive arhitekture so inženirji poskrbeli, da bo avto krajši kot octavia ter enako prostoren kot bistveno večji kodiaq.

Kaj pa glede dosega? Najmočnejša različica z zmogljivostjo baterije 82 kilovatnih ur bo imela po WLTP 500-kilometrski doseg. S pomočjo hitrega polnjenja se bo baterija od deset do 80 odstotkov napolnila v štiridesetih minutah. Na voljo bosta še dva manj zmogljiva modela - eden s 55 (340 kilometrov) in drugi z 62 (390 kilometrov) kilovatnimi urami.

Novinca bodo proizvajali v tovarni Mladá Boleslav, prvim kupcem pa bo na voljo posebna različica ''Founder’s Edition'', ki bo omejena na 1.895 izdelanih primerkov.