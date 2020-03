Ujet na Češkem: prve fotografije nove škode #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med testiranji na Češkem so fotografi prvič na cesti opazili Škodin novi električni avtomobil z imeom enyaq. To bo Škodina različica volkswagna ID.4.

Februarja so pri Škodi razkrili ime za svoj električni križanec, ki si bo zasnovo delil z volkswagnom ID.3, volkswagnom ID.4 in seatom el-born. Vozilo je bilo sicer še močno zamaskirano in zato se na njem tudi ne vidi nove oznake češkega modela. Enyaq bo sicer Škodina različica nedavno v serijski različici potrjenega volkswagna ID.4.

Volkswagen je pred dnevi objavil fotografijo serijskega ID.4. Enyaq bo Škodina različica tega avtomobila. Foto: Volkswagen Dve izvedbi avtomobila, doseg vse do 500 kilometrov

Po napovedih naj bi Škoda predstavila dve izvedbi avtomobila, enega med njimi tudi v bolj dinamični kupejevski izvedbi. Ta bi bila oblikovno blizu konceptu vision iV. Avtomobil na fotografijah pa predstavlja tisto bolj praktično in družinsko uporabno izvedbo avtomobila, ki bo po tej plati ostal zvest Škodinim že znanim racionalnim in praktičnim rešitvam.

Tehnične podrobnosti enyaqa za zdaj še niso znane. Na voljo bo z baterijami različnih kapacitet, ki naj bi segale vse do 83 kilovatnih ur. Po standardu WLTP bi tak avtomobil lahko nudil do 500 kilometrov dosega.

Podobno kot ID.3 bo tudi enyaq na voljo s tremi različnimi kapacitetami baterije, vsi modeli pa bodo nudili moč polnjenja DC do 100 kilovatov.

Po mestnem električnem e-citigu bo enyaq Škodin drugi povsem električni avtomobil. Do leta 2025 bodo predvidoma električni in priključno hibridni avtomobili predstavljali četrtino celotne Škodine prodaje.