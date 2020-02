Nov avtomobil Škode bo imel zanimivo ime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škoda bo konec leta razkrila svoj električni križanec, ki izhaja z Volkswagnove platforme MEB. Namenili mu bodo ime enyaq. Gre za kombinacijo irskega imena Enya in črke Q, ki že tradicionalno zaključuje imena čeških križancev in športnih terencev (kamiq, karoq in kodiaq). S črko E kažejo tudi na vozilo iz programa elektromobilnosti.

Enyaqa bodo izdelovali na Češkem

Do konca leta 2022 bodo pri Škodi imeli pet popolnoma električnih avtomobilov, prav tako pa tudi pet priključnih hibridov. Letos so že pokazali električnega mestnega malčka citiga, priključno hibridni pogon pa sta dobila octavia in superb.

Škoda bo enyaqa, ki ga bodo razkrili pozneje tekom leta – torej izven klasičnega avtomobilskega salona – izdelovala v Mladi Boleslavi.