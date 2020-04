Na morju se "prekucne": je to najbolj nenavadna ladja? #video

To je že 58 let stara raziskovalna ladja, ki nima pogonskega motorja, na morju pa se je sposobna postaviti pot kot 90 stopinj. Prav zato ima tudi posebno ureditev notranjosti.

Ladjo z nazivom RP FLoating Instrument Platform (FLIP) so izdelali že poleti leta 1962 in je v lasti inštituta za pomorske raziskave v ZDA. Danes jo še vedno uporablja inštitut za pomorske raziskave Scripps iz San Diega. Posebnost 108 metrov dolge ladje, ki lahko sprejme do 11 raziskovalcev in pet članov posadke, je njeno nenavadno delovanje na morju.

Zaradi sprednjega balasta se lahko na gladini "prekucne"

Njen osnovni namen je bil nekoč raziskovanje podvodnih zvočnih valov, zaradi česar je morala biti zelo stabilna. Njeni načrtovalci so se zato domislili nenavadne rešitve. Ladja ima namreč v sprednjem delu nameščene balastne rezervoarje za vodo. Ko jih napolnijo, se sprednjih 90 metrov potopi in postavi celotno ladjo na gladini pod kot 90 stopinj. Občasno jo sicer zasidrajo na dno morja, a tudi brez tega je na gladini zelo stabilna.

Da bi bile meritve kar najbolj natančne, ladja nima lastnega motornega pogona. Na morje jo morajo vselej odpeljati vlačilci.

Postelje in luči namestili na stene

Zaradi posebnega delovanja je enako posebna tudi zasnova notranjosti. Ta je prilagojena delovanju pod kotom 90 stopinj. Vse mora biti dobro pospravljeno in pritrjeno. Postelje so nameščene na stenah, enako umivalniki in luči, saj je večino časa na morju ladja postavljena v svoj edinstveni položaj.

Tudi na gladini razkriva svojo edinstveno zasnovo. Foto: Inštitut Scripps

Nenavadna ureditev notranjosti ladje Foto: Inštitut Scripps