Na elektriko po avtocesti kar 267 km/h

Nemška avtocesta ostaja raj za doseganje visokih hitrosti, številni pa odseke brez omejitve hitrosti izkoristijo za prikaz zmogljivosti novih avtomobilov. Prvi so najvišjo hitrost novega porsche taycana s še vedno ponesrečeno oznako turbo S preizkusili pri AutoTopNL in z električno limuzino dosegli 267 kilometrov na uro.

Prvoosebni pogled na brutalne zmogljivosti taycana

Taycan je prvi Porschejev električni avto s 560 kilovati sistemske moči in 1.050 njutonmetri navora ter baterijo z zmogljivostjo 93,4 kilovatne ure. Oznaka turbo S sicer ne pomeni, da ga poganja turbina, ampak označuje najmočnejšo različico pri taycanu. Po tovarniških podatkih se iz mirovanja do stotice izstreli v 2,8 sekunde in doseže najvišjo hitrost 260 kilometrov na uro.

Njegove zmogljivosti so preizkusili tudi pri AutoTopNL in obiskali nemški del avtoceste, kjer ni omejitev hitrosti. S pomočjo prvoosebnega pogleda so za sedem kilometrov presegli tovarniško maksimalno hitrost ter potrdili, da je taycan eden najhitrejših in najbolj športnih električnih avtov ta hip.