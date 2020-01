Motor noče vžgati, porivati avtomobil ali ne?

Čeprav je potiskanje avtomobila eden lažjih načinov, kako zagnati avtomobil s praznim akumulatorjem, ga pravzaprav večina strokovnjakov odsvetuje. Še posebej odsvetujejo to pri dizelskem motorju, kjer je verjetnost poškodb motorja največja. Foto: Wikimedia Commons

Napredek motorjev in prihod napredne elektronike niso v večji meri spremenili zakonitosti, ki veljajo že od samih začetkov avtomobilizma. Težave so še toliko bolj izpostavljene v zimskih mesecih, ko se temperatura ponoči spusti pod ledišče. Številni vozniki se takrat srečajo z novo težavo – avtomobil zaradi izpraznjenega akumulatorja ne vžge.

Rešitev je kar nekaj, a akumulator bo vseeno treba zamenjati

Seveda, najbolj elegantna rešitev je takojšnja zamenjava izpraznjenega akumulatorja. A velikokrat v bližini ni primerne prodajalne, torej vam mora nekdo akumulator pripeljati. Vse skupaj je predvsem časovno zamudno, na koncu pa morate še znati zamenjati akumulator. To sicer ni težko opravilo, a spet vzame nekaj časa, in pri novejših avtomobilih je pri menjavi potreben vsaj kakšen izvijač za odstranitev zaščitnih plastik.

Nekateri imajo tudi zavarovanje z asistenco, a na koncu je tudi takšna rešitev časovno izredno zamudna. Tretja rešitev je vžig avtomobila s pomočjo kablov, a v današnjih časih je najti drugega voznika, ki ima s sabo premostitvene kable, skoraj tako, kot bi zadeli loto.

Četrta rešitev je prižig avtomobila s potiskom. V tem primeru je potreben le prijazen pomočnik in vsekakor gre za najhitrejšo trenutno rešitev, a takšen vžig avtomobila lahko prinese številne težave.

Največ težav z akumulatorji je seveda pozimi. Pri 0 stopinjah Celzija se zmogljivost akumulatorja zmanjša za 20 odstotkov oziroma pri –30 stopinjah Celzija kar za 50 odstotkov. Foto: Gregor Pavšič

Strokovnjaki so enotni: vžig s potiskanjem ni priporočljiv

Spomnim se besed očeta, ki mi je vedno govoril, da se dizelskega avtomobila nikoli ne poriva. Kompresija pri tem motorju je previsoka in zobati jermen bistveno hitreje preskoči kot pri bencinsko gnanem avtomobilu. S prihodom vse bolj natančne in predvsem občutljive elektronike pa je to početje še bistveno bolj tvegano. ''Vžig dizelskega motorja s porivanjem vozila ni priporočljiv. Hyundai sicer uporablja verigo, ki težje preskoči, vendar so mogoče tudi drugačne težave: če je akumulator povsem izpraznjen, ne delujejo žarilne svečke, posledično se motor v hladnem še težje zažene. Prav tako je vprašljiv pritisk goriva, injektorji potrebujejo stabilno napajanje za nemoteno delovanje,'' so na številne težave pri vžigu avtomobila s pomočjo potiskanja opozorili pri Hyundaijevemu trgovcu Auto Binck.

Kaj pa električni avtomobil? To je šele zgodba zase.

Že zaradi samega pogona se vleka električnih avtomobilov dodatno zaplete. Vsi proizvajalci v grobem vleko z vrvjo odsvetujejo. Pri Hyundaiju sicer pravijo, če ni drugačne rešitve, da se vleka električnega vozila opravi izključno na čvrsti podlagi, krajši razdalji in pri nizki hitrosti. Pri tem je treba obvezno pogon preklopiti v način neutral in imeti vklopljen kontakt.

Pri električnih avtomobilih s pogonom na zadnji kolesni par nekateri proizvajalci priporočajo vleko po zadnjih kolesih, sprednja kolesa pa morajo biti v zraku. Pri vleki bo postal volan trši in stopalka za zavoro bistveno bolj trda. Kljub temu pa bo najvarnejša rešitev za lastnika električnega avtomobila, ki mu je zmanjkalo energije, da pokliče avtovleko.