Pozor! Nizke temperature so strup za akumulator. #video

Hud mraz lahko pomeni težave tudi za naše avtomobile. Pogosto se zgodi, da se v takšnem vremenu izprazni akumulator, ljudje pa sredi mraza in vetra ostanemo brez prevoznega sredstva. Že pri temperaturi okoli ničle ima akumulator le 80 odstotkov svoje zmogljivosti, pri 20 stopinjah pod ničlo pa deluje s komaj polovično močjo.

Novinarka: Veronika Lavrenčič/Video: Planet TV

Se vam je že kdaj zgodilo, da motor na mrzlo zimsko jutri ni hotel vžgati? Težave z akumulatorjem v takšnih vremenskih razmerah, ko so temperature krepko pod ničlo, niso nič nenavadnega, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Nizke temperature znižujejo zmogljivost akumulatorja

"Trenutne temperature, kot so zdaj, do minus 20 stopinj, pomenijo samo še 50-odstotno zmogljivost akumulatorja ob predpostavki, da je bil akumulator dober," je pojasnil vodja AMZS Ljubljana Peter Malenšek. Če je bil akumulator že prej slabši, se ta odstotek še niža, na koncu pride do ničle, avtomobil pa preprosto ne vžge več.

Tako kot baterija v telefonu se namreč tudi tista v avtomobilu na mrazu izprazni hitreje kot ob višjih temperaturah. In nižja kot je temperatura, nižja je njena zagonska moč.

Najpogumnejši bi akumulator zamenjali kar sami

Tehnike, kako avto s praznim akumulatorjem zjutraj čim hitreje spraviti nazaj v pogon, so različne. Nekateri se še vedno držijo starega pravila potiskanja. Drugi računajo na pomoč partnerjev, tisti najpogumnejši pa bi akumulator zamenjali kar sami.

Kaj torej narediti, če nam avto zjutraj ne vžge? Nekateri se odločijo za prižig avta s pomočjo vrvi, a najboljša tehnika so še vedno dobri stari kabli.

"Če se pojavi težava, da nam avto ne vžge, kot smo že rekli, nam nekdo pomaga oziroma lahko, če imamo ustrezne kable, avto zaženemo sami," je pojasnil Malenšek. Če vam tudi to ne bo pomagalo, je edina rešitev, ki vam še ostane, nakup novega akumulatorja.