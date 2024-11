Pri Mercedesu so na testni stezi Nardo v 24 urah prevozili 3.716 kilometrov in tako presegli dosežek Porscheja, ki je s taycanom pred petimi leti na isti stezi prevozil 3.424 kilometrov.

800-voltna platforma prinaša pomembne novosti

Novi CLA bo avtomobil s tehnično naprednejše platforme MMA, ki na ceste prihaja proti koncu prihodnjega leta. Z 800-voltno platformo prihajajo tudi visoke moči polnjenja med 250 in 300 kilovati, prav tako pa tudi energijsko učinkovitejši pogon. Predserijski CLA je bil opremljen z merilnimi napravami, v njem pa sta bili ves čas dve osebi.

Med vožnjo so uporabili pričakovano taktiko glede polnjenja. Odločili so se za več krajših polnjenj dolgih do največ deset minut in s tem povečali čas vožnje. Vseh polnjenj je bilo štirideset. To je časovno učinkoviteje kot baterijo izdatneje izprazniti in imeti več daljših postankov.

Ola Kallenius, prvi mož Mercedes-Benza, ob predserijskem novem CLA. Foto: Mercedes-Benz

Med 24 urami za polnjenje šest ur in 40 minut

Na podoben način smo nedavno v Sloveniji preizkusili dva avtomobila z 800-voltnih platform. Porsche taycan in hyundai ioniq 6 sta se od 20 do 80 odstotkov napolnila v vsega 16 minutah, dodatnih sto kilometrov dosega pa dobila že po petih minutah.

Med 24 urami se je CLA polnil 28 odstotkov časa oziroma šest ur in 40 minut, ves ostali čas pa je bil na stezi. Kapaciteta baterije predvidoma znaša slabih 90 kilovatnih ur. Mercedes bo CLA predvidoma opremil tudi z baterijo tipa LFP, ki je cenejša in ima nižjo degradacijo, ne nudi pa tako močnega polnjenja.

CLA tudi kot klasični hibrid

Platforma MMA bo sicer najprej električna, a bo z nekaj zamika omogočila tudi vgradnjo klasičnega hibridnega pogona na osnovi bencinskega motorja. S te platforme po novem CLA sledita tudi naslednika modelov CLA shooting brake, EQA in EQB.