Mercedes gradi tovarno prihodnosti #foto

Kako Madžari z Mercedesom blizu Slovenije gradijo zgodbo o uspehu #video

Predstavniki Daimlerja in nemške politike ter gospodarstva so v Sindelfingnu pri Stuttgartu položili temeljni kamen nove proizvodne hale z imenom Factory 56. Odprli jo bodo predvidoma leta 2020.

Katerim vozilom bo namenjena?

Takrat bodo v njej začeli izdelovati Mercedesove luksuzne in električne avtomobile. To bodo vozila razreda S in nove električne podznamke EQ, za katero so že predstavili dve študiji. V tovarni bodo izdelovali tudi tako imenovane robotaksije, torej samodejna vozila z vsaj četrto od petih ravni avtonomnosti.

Celotna površina gradbišča znaša 200 tisoč kvadratnih metrov, kar je primerljivo s 30 nogometnimi igrišči. Foto: Mercedes-Benz

Energija za tovarno tudi prek sončnih celic na njeni strehi

Za gradnjo nove tovarne so odstranili 700 tisoč kubičnih metrov zemlje. Celotna površina gradbišča znaša 200 tisoč kvadratnih metrov, kar je primerljivo s 30 nogometnimi igrišči. Za postavitev vseh delovnih ogrodij so uporabili okrog 6.400 ton jekla, kar je skoraj toliko, kot so ga potrebovali za gradnjo Eifflovega stolpa v Parizu.

Na streho tovarne bodo namestili sončne celice, ki bodo porabo energije iz električnega omrežja na leto zmanjšale za pet tisoč megavatnih ur.

Proces izdelave vozil bo digitaliziran

Avtomobilski proizvajalci danes poleg digitalnih vozil razvijajo tudi digitalne tovarne in nova Daimlerjeva je prav tak primer. Vsi procesi bodo digitalno podprti, kar bo prek tehnologije RFID veljalo tudi za sledenje vsem sestavnim delom in vozilom med proizvodnim procesom.

Znotraj tovarne bodo vozila samodejna vozila s sestavnimi deli, prav tako bo v prihodnje dokončno sestavljeno vozilo s proizvodnega traku zapeljalo samodejno.

Tovarna je del naložb v nove avtomobilske tehnologije

V tovarni Factory 56 bodo zaposlili okrog tisoč ljudi, sicer pa jih za Mercedes-Benz v Sindelfidnu trenutno dela okrog 25 tisoč.

Natančna višina naložbe v novo tovarno ni znana. Daimler bo med letoma 2015 in 2020 v nove projekte vložil 2,1 milijarde evrov, od tega bo več kot polovica denarja namenjena projektom v Nemčiji in nova tovarna je ena ključnih razvojnih strategij trenutno najuspešnejšega proizvajalca premium vozil na svetu.