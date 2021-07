Mejnik pred 44 leti: isto cesto uporabljajo še danes

Škofja Loka je bila v sedemdesetih letih znana predvsem po odmevnih motociklističnih dirkah, ki pa so se žal končale tragično, in po nesreči italijanskega motociklista leta 1972 za daljše obdobje v Sloveniji odpravile hitrostne dirke. Tudi zato se je na Gorenjskem nato bolj razvil reli. AMD Škofja Loka je prvi reli Loka pripravilo že leta 1969. To je bilo še republiško prvenstvo Slovenije, v katerem je na primer pred 50 leti sodelovalo več kot 90 različnih voznikov.

Leta 1977 je bil reli Loka prvič del državnega prvenstva takratne Jugoslavije. Nastopilo je 46 posadk, do cilja jih je prispelo 29. Vozili so tako imenovane gorske preizkuse, predhodnike poznejših hitrostnih preizkušenj. Trije od petih so potekali po makadamu, in sicer po cestah na Lubnik in Sorico. Cesta proti Pokljuki je bila delno asfaltna in delno makadamska, cesta proti Dražgošam pa že takrat povsem asfaltirana.

Drago Zonta je bil z zastavo 101 leta 1977 zmagovalec relija Loka. Foto: Gregor Pavšič

Za zmago sta se potegovala Aleš Pušnik (renault 5 alpine) in Drago Zonta (zastava 101). Reli je bolje začel Zonta in na dveh preizkušnjah prišel do prednosti desetih sekund, toda nato je dva najboljša časa postavil Pušnik in skoraj izničil prednost Zonte. Odločala je zadnja preizkušnja, kjer je Zonta potrdil zmago, in sicer s petimi sekundami prednosti pred Pušnikom. Tretji je bil Brane Kuzmič (BMW).

Rezultatov takrat še niso merili v sekundah, temveč v kazenskih točkah. Vsaka sekunda na trasi je pomenila eno točko. Zonta jih je imel 1.749, Pušnik 1.794, Kuzmič 1.802 … Novost po koncu relija so bili pokali za sovoznike, kar takrat še ni bilo v navadi.

Makadamska cesta prek Rovtarice, ki je med Bohinjsko Bistrico in Železniki, danes vsaj v tekmovalnem smislu že dolgo miruje. Foto: Gregor Pavšič

Isti ovinek nekoč in danes. To je cesta proti Dražgošam, nekoč del relija Loka in danes del relija Železniki. Foto: Reli Železniki

Dve leti pozneje se je škofjeloški reli še precej razširil. Takrat je bilo preizkušenj že dvanajst, s skupno dolžino več kot 113 kilometrov. Vozili so tudi po makadamski cesti na Rovtarico. Ta je bila nekoč del alpskih voženj, pozneje pa tudi relija Kompas za državno prvenstvo takratne Jugoslavije.

Najbolj slavni dirkač tega relija je bil Nemec Alex von Falkenhausen. Bil je pomemben inženir pri razvoju vozil znamke BMW, še posebej pri BMW 328. Po drugi svetovni vojni se je ukvarjal z dirkaškimi različicami BMW, ustanovil pa je tudi lastno moštvo formule ena.

Tudi letos v trasi ista cesta kot leta 1977

Še danes reli Železniki, ki je kljub drugim organizatorjem, ostaja vsaj lokacijski naslednik relija Loka, poteka po eni izmed originalnih tras iz leta 1977. To je zavita asfaltna cesta iz Rudnega pri Železnikih proti Dražgošam.

V petek in soboto bo na reliju Železniki na sporedu deset hitrostnih preizkušenj, od tega štiri že v petek popoldne. Skupna dolžina preizkušenj bo 105 kilometrov, dolžina celotnega relija pa 304 kilometre.