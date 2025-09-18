Senzacija v režiji Cretujeve Srbije. Se bo poslovila še ena velesila?

Odbojkarji Srbije, ki jih vodi nekdanji selektor Slovenije Gheorghe Cretu, so morali po slabem štartu svetovnega prvenstva na zadnji tekmi skupinskega dela nujno premagati Brazilijo, če so želeli ohraniti upe na napredovanje. Priredili so veliko presenečenje, južnoameriško odbojkarsko velesilo so premagali s kar 3:0 in si priigrali osmino finala. Brazilci pa zdaj trepetajo, saj lahko po Japonski nepričakovano ostanejo brez izločilnih bojev. To je odvisno od razpleta tekme med Češko in Kitajsko. Če bodo Čehi zmagali brez izgubljenega niza, bodo napredovali oni, vsaj en osvojen kitajski niz pa v osmino vodi Brazilce. Zmagali so tudi Finci, a položaj v skupini C je zapleten, saj se bosta na drugi tekmi pomerili Argentina in Francija, tako da lahko nastane krog treh s po šestimi točkami. Galski petelini za ohranitev upov nujno potrebujejo zmago.

Presenečenja na svetovnem prvenstvu se nadaljujejo. Tokrat so se pod enega večjih podpisali Srbi pod selektorsko taktirko Gheorgeja Cretuja. Prvenstvo so odprli z nepričakovanim gladkim porazom proti Čehom, nato pa brez izgubljenega niza premagali Kitajsko. Zadnji dan skupinskega dela so morali nujno premagati Brazilce, da bi še lahko upali na osmino finala. To jim je uspelo v velikem slogu, brez oddanega niza, kar pomeni, da se je južnoameriška odbojkarska velesila znašla v težavah.

Če bodo Čehi popoldne s 3:0 premagali Kitajce, bodo napredovali oni, Brazilci, eni od favoritov za odličje, pa bi v tem primeru predčasno končali prvenstvo. Vsaj en kitajski osvojeni niz pa pomeni napredovanje Brazilije.

Skupina H se bo v osmini finala križala s skupino A, v kateri imajo vse štiri reprezentance še možnost za napredovanje. Tunizijci se bodo danes pomerili z Egiptom, Iran pa bo vlogo favorita poskušal upravičiti proti gostiteljem Filipincem.

Francozi, ki jih vodi Andrea Giani, nujno potrebujejo zmago nad še neporaženo Argentino. Foto: Volleyball World

Pestro je danes še v skupinah C in F, v katerih bi lahko videli še kakšen izpad pretendentov za odličja. Finci so v skupini C s 3:1 premagali Južno Korejo in dosegli drugo zmago.

Na drugi tekmi dneva se bosta udarili Argentina in olimpijska prvakinja Francija, ki jo vodi še en nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. Argentinci imajo dve zmagi, Francozi le eno, kar pomeni, da morajo za napredovanje nujno zmagati. Lahko nastane celo krog treh s po šestimi točkami.

Ta skupina se bo križala s skupino F, v kateri je prav tako še kako zanimivo. Belgijci so si z zmagama nad Ukrajino in Italijo že zagotovili napredovanje, če bodo proti Alžiriji upravičili vlogo favorita, si bodo priigrali še prvo mesto.

Za drugo vstopnico za izločilne boje pa se bodo med seboj pomerili branilci naslova Italijani in Ukrajinci. Zmagovalec bo napredoval, za poraženca bo prvenstva konec.

Italijani se bodo za napredovanje pomerili z Ukrajinci. Foto: Volleyball World

Slovenci v ponedeljek za četrtfinale proti ZDA

Osmina finala bo potekala od sobote do torka. Slovenci so v svoji skupini zasedli drugo mesto in se bodo v ponedeljek ob 14. uri zoperstavili ZDA, prva Bolgarija pa bo igrala s Portugalsko.

Zmagovalca teh parov se bosta nato med seboj pomerila v četrtfinalu, tako da je mogoč nov boj Slovencev in Bolgarov, a pot do tja je še dolga.

Svetovno prvenstvo, 7. dan

Četrtek, 18. september

Lestvice:

Že znani pari osmine finala Sobota, 20. september

9.30 Turčija - Nizozemska

14.00 Poljska - Kanada Ponedeljek, 22. september

9.30 Bolgarija - Portugalska

14.00 ZDA - Slovenija