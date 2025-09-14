Sebastien Ogier zmagovalec relija v Čilu

Francoz Sebastien Ogier (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo v Čilu. Z zmago je nekdanji svetovni prvak tudi prevzel vodstvo v seštevku sezone, v kateri lovi deveti naslov prvaka.

Za Ogierja je bila to že 66. posamična zmaga na relijih najvišje ravni.

Drugo mesto je v Čilu osvojil njegov moštveni sotekmovalec Valižan Elfyn Evans, ki je zaostal 11 sekund, tretji je bil še en Francoz Adrien Fourmaux (Hyundai).

Naslednja postaja SP bo srednjeevropski reli v Nemčiji, Avstriji in na Češkem med 16. in 19. oktobrom.