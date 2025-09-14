Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 9. 2025,
20.10

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Sebastien Ogier reli

Nedelja, 14. 9. 2025, 20.10

21 minut

Reli, Čile

Sebastien Ogier zmagovalec relija v Čilu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Sebastien Ogier | Sebastien Ogier. | Foto Guliverimage

Sebastien Ogier.

Foto: Guliverimage

Francoz Sebastien Ogier (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo v Čilu. Z zmago je nekdanji svetovni prvak tudi prevzel vodstvo v seštevku sezone, v kateri lovi deveti naslov prvaka.

Za Ogierja je bila to že 66. posamična zmaga na relijih najvišje ravni.

Drugo mesto je v Čilu osvojil njegov moštveni sotekmovalec Valižan Elfyn Evans, ki je zaostal 11 sekund, tretji je bil še en Francoz Adrien Fourmaux (Hyundai).

Naslednja postaja SP bo srednjeevropski reli v Nemčiji, Avstriji in na Češkem med 16. in 19. oktobrom.

Blaž Podlesnik reli
Avtomoto Slovenec mehanik Maxa Verstappna, danes pri Domžalah zgodba o uspehu #foto
nesreča Hrušica hillclimb
Novice Nesreča na slovenski gorsko-hitrostni dirki, en gledalec huje poškodovan #video
Sebastien Ogier reli
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.