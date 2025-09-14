Slovenec nekoč mehanik Verstappna, danes iz hobija gradi veliko zgodbo o uspehu #foto

Nekoč se je učil ob boku Maxa Verstappna in sanjal, da bi dirkaško moštvo, kakršna je videl v tujini, nekoč imeli tudi v Sloveniji. Blaž Podlesnik je v zadnjih petih letih na noge postavil prav tako ekipo, ki je postala ena najbolj prodornih v naši regiji in letos tudi uradni partner Hyundai Motorsporta. Medtem ko tekmovalci trkajo na vrata, so letos s svojim avtomobilom že osvojili avstrijsko prvenstvo, pred jesenskim delom pa zanesljivo vodijo tudi v Sloveniji.

Z očetom in Slavkom Deklevo. Foto: Osebni arhiv Njegov oče Jože Podlesnik je bil še v času nekdanje Jugoslavije uspešen serviser za avtomobile BMW v Ljubljani in je po slovenski osamosvojitvi šel na svoje ter odprl lasten BMW-servis pri Domžalah. Na relijih je bil pred tem tudi že voznik in sovoznik. Na prvem reliju Saturnus leta 1978 je na primer bral zapiske Dragu Horvatu, v tistem času pa je že pomagal vzdrževati tudi takratni BMW Braneta Kuzmiča.

Pozneje je tehnično skrbel za večino dirkaških BMW M3 v Sloveniji. Najprej za avtomobil Silvana Lulika, pozneje pa tudi za dirkalnike Slavka Dekleve – tako za njegov BMW skupine N kot tudi za prvi Deklevov dirkalnik BMW ST.

Foto: Osebni arhiv

Ko se je rodil Blaž Podlesnik, je njegov oče nehal dirkati, kar nekaj časa pa je Blaž na avtomobilske dirke spremljal očeta. Kdaj se bosta s sestro tudi sama navdušila nad tem športom, je bilo le vprašanje časa. Leta 1993 sta začela dirkati v kartingu. Blaž je bil tudi državni prvak, vozil je številne močne dirke, a svoj pečat pustil in se največ naučil predvsem kot mehanik tudi nekaterih poznejših zvezdnikov formule ena.

Ko je bil Podlesnik del italijanske karting ekipe Chiesa Corse (zdaj KR Motorsport), je bil na eni dirki zadolžen za gokart samega Maxa Verstappna, dve sezoni pa je skrbel za kart Oliverja Rowlanda (aktualni svetovni prvak formule E) in z njim leta 2010 osvojil svetovni pokal v Suzuki na Japonskem. V ekipi je imel priložnost sodelovati tudi z Lanceom Strollom, Nykcem de Vriesom, Adrianom Tambayem (sin Patricka Tambaya), eno leto pred njegovim prihodom sta bila v moštvu tudi poznejša svetovna prvaka Lewis Hamilton in Nico Rosberg.

Foto: Uroš Modlic Slovenski dirkalnik v rokah avstrijskega prvaka Simona Wagnerja. Foto: Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

"Nikoli mi ni bilo žal, da sem šel v tujino in delal za tuja moštva. Žal mi je, da nisem tja odšel že mnogo prej. Karting ni osnovna šola le za dirkače, temveč tudi vse preostale člane moštev. Ogromno sem se naučil. Če ne bi imel doma družinskega podjetja, bi morda v tujini tudi ostal. Tako kot vsakega fanta me je mikal svet formule ena," pravi Podlesnik.

Danes se z nasmeškom spominja, kako so ob obiskih avtomobilskih relijev v tujini opazovali odlično organizirana tuja moštva. Imeli so odlične dirkalnike, uigrane ekipe mehanikov in voznike, ki so ves ta material in znanje odlično izkoriščali. Gledali so, kako so "hudi" in sanjali o tem, da bi nekoč na taki ravni bila tudi moštva v Sloveniji.

Podlesnikova ekipa nudi tudi tehnično podporo državnemu reli prvaku Roku Turku. Foto: Uroš Modlic

Podlesnik, ki je poleg kartinga krajši čas dirkal tudi v pokalu Seicento in v formuli BMW junior ter testiral formulo Renault, je sicer že pred več kot desetimi leti odpeljal nekaj dirk. Leta 2012 je bil na primer že v konkurenci relija Saturnus (ford fiesta ST, sovoznik Gašper Iljaž). Toda pravi začetek njegove poti v mednarodni reli in gradnje ekipe, s katero se lahko pohvali danes, se je začel leta 2020. Takrat je v M-Sportu kupil kit za sestavo dirkalne ford fiesta rally4 s sprednjim pogonom in odpeljal tri dirke (ter zmagal na zadnji dirki tiste sezone).

"To je bilo bolj za užitek in moj hobi. Toda nato so se začele zadeve hitro odvijati. Leta 2021 nas je Hrvat Željko Magličić prosil, ali bi mu pomagali pri nastopu na reliju za svetovno prvenstvo. Seveda smo bili veseli izziva in smo rekli da. Potem se je za našo ekipo odločil tudi Jan Medved, poznejši državni prvak in tako naprej. To je bilo komaj štiri leta nazaj, a se je že toliko vsega zgodilo."

Rok Turk in Blanka Kacin (hyunda i20 rally2) vodita v državnem prvenstvu v reliju. Foto: Uroš Modlic

Podlesnikova partnerka je Blanka Kacin, državna prvakinja med sovozniki. Foto: Uroš Modlic

Potem ko so leta 2022 z Medvedom osvojili prvi naslov državnega prvaka v Diviziji 2 (ponovno leta 2024 ), je bil prvi ključen korak začetek sodelovanja z Rokom Turkom. Ta je za sezono 2024 v moštvo pripeljal vrhunski dirkalnik hyundai i20 rally2, to pa je zahtevalo rast profesionalizacije moštva. V sezoni 2024 so osvojili naslov državnega prvaka v Sloveniji (tako s Turkom kot Medvedom) in konec lanskega leta so na vrata pri Podlesniku trkala že tuja uveljavljena imena.

Najprej avstrijski reli prvak Simon Wagner, ki je iskal nov avtomobil in moštvo, ki bo sposobno slediti njegovim tekmovalnim ambicijam, nato pa tudi predstavniki Hyundai Motorsporta. Lani na reliju v Novi Gorici jih je obiskal Vincent Ducher, ki vodi odnose z zasebnimi partnerskimi ekipami v reliju. Podlesnikovo moštvo je prek zime postalo uradni partner Hyundai Motorsporta s sedežem v Nemčiji.

Podlesnik: "Letošnje leto je bilo zato za nas res velika preizkušnja. Morali smo se dokazati. Na taki ravni si ne smeš privoščiti napak, saj se ugled in zaupanje gradita zelo dolgo. Obenem z našim mladim moštvom nisem želel delati prevelikih korakov. Reliji v Sloveniji sicer potekajo enako kot v Avstriji ali na Češkem, toda raven dirkanja, priprave avtomobilov in skrbi za malenkosti, vse to je postavljeno veliko višje. Ti dirkači so navajeni imeti veliko materiala in ga nato tudi znajo izkoristiti. Treba je biti prilagodljiv, odziven in seveda dosleden na tisti profesionalni ravni, ki se na takih tekmovanjih pričakuje."

Foto: Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Z Wagnerjem so v Avstriji na šestih nastopih petkrat zmagali. Tako je avstrijsko državno prvenstvo osvojil dirkalnik s slovensko registrsko oznako. Pred več kot 30 leti, ko so Avstrijci kraljevali reliju Saturnus, bi bilo kaj takega skoraj nemogoče predvideti. Vzporedno v Sloveniji Turk vodi v skupnem seštevku državnega prvenstva (tri zmage na štirih relijih).

Sezona je bila že do zdaj zelo naporna in od zgodnje pomladi je bilo prostih koncev tedna malo. Jeseni pa sledijo še novi izzivi – najprej najpomembnejši slovenski reli v Novi Gorici, le teden dni pozneje pa s Turkom, Hrženjakom in verjetno tudi z Wagnerjem velik zalogaj – nastop na reliju za evropsko prvenstvo na Hrvaškem.

"Seveda smo že zelo vpeti v pogovore in dogovore za leto 2026. Tako kot letos bomo verjetno začeli na reliju Janner v Avstriji, in to že takoj po novem letu. Lani smo se dogovorili le kak mesec prej in nato odšli na enega najzahtevnejših relijev. Tam je treba imeti veliko materiala, podvozje za asfalt, makadam in sneg, zares veliko se prilagaja avtomobil tudi med relijem. Tam sem si lani v cilju rekel, da če smo zmogli vse to, bomo pa tudi preostale relije. Na srečo se nisem motil. Želja za 2026 je seveda narediti korak naprej. Želja ljudi iz Hyundai Motorsporta je, da naše sodelovanje še okrepimo in razširimo v najmočnejša prvenstva v Evropi."

Gašper Iljaž je Podlesnikov mehanik, ki mu je nekoč prodal prvi gokart. Blaževa sestra Polona, ki tudi pomaga pri ekipi, je Iljaževa življenjska partnerka. Foto: Uroš Modlic

Sodelovanje s Hyundaijem je zgledno in hitro. Kot partnerska ekipa dobijo potreben material in informacije, z inženirji imajo neposreden stik, na enem izmed testiranj so preizkušali tudi že Michelinove pnevmatike za leto 2027. Letos prek zime so iz Hyundaija dobili tudi tri nove dirkalnike, za katere je sicer čakalna doba navadno veliko daljša.

“Vse to je super, o tem smo nekoč le sanjali. Toda izzivi so kar resni in zato ostajam previden. Velik zalogaj je priskrbeti dovolj mehanikov in preostalih ljudi, ki so potrebni za pogon. Na zadnjem reliju v Kumrovcu smo imeli v ekipi 16 ljudi. Za dirkalnik Rally4 sta dovolj dva ali trije. Pri dirkalniku Rally2 pa potrebujemo že vsaj štiri, zraven vsaj še enega ali dva za pomoč. Ta podpora je torej dvojna, obenem pa dvojna tudi v smislu znanja, usposobljenosti in izkušenosti teh fantov. Skoraj nihče med njimi ni profesionalec in to počnejo zraven svojih služb. Domače dirke vzamejo relativno malo čaka, toda ko te športni program odpelje v tujino, potem je treba biti za en reli zdoma tudi skoraj cel teden.”