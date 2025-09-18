Audi je na Kitajskem v prve pol ure po začetku prodaje E5 sportback zanj dobil 10.153 naročil.

Lani novembra sta Audi in kitajski partner SAIC ustanovila znamko AUDI, ki je namenjena kitajskemu avtomobilskemu trgu. Zdaj so v prodajo tudi uradno poslali prvi model E5 sportback.

To je 4,88 metra dolg električni avtomobil na 800-voltni platformi, ki ima lahko pogon na zadnji ali pa na vsa štiri kolesa. Sistemska moč znaša od 220 do 579 kilovatov, kapaciteta baterije pa je 83 (LFP) ali 100 (NMC) kilovatnih ur.

Izhodiščna cena na Kitajskem je 235.900 juanov (enako kot v predprodaji) oziroma 28 tisoč evrov. Najzmogljivejša različica stane 319.900 juanov (38 tisoč evrov). Kot smo že vajeni pri avtomobilih kitajskega porekla, so tamkajšnje cene z evropskega vidika zelo nizke.

Audi išče vrnitev do kitajskih kupcev, lani 11-odstotni padec prodaje

Še pred koncem uradnega dogodka ob začetku prodaje so pri Audiju na kitajskih družbenih omrežjih objavili podatek, da so v 30 minutah za E5 sportback dobili 10.153 naročil. Audi je znamko AUDI ustanovil prav v iskanju večje konkurenčnosti na kitajskem trgu, kjer je njihova prodaja v zadnjem obdobju občutno padla.

V tem segmentu se bo E5 sportback za kupce boril z avtomobili, kot so tesla model 3, nio E55 touring in zeekr 007 GT. Prejšnji mesec je bil na trgu vodilni tesla model 3 z več kot 17 tisoč prodanimi avtomobili.

Audi je lani na Kitajskem skupno prodal 650 tisoč avtomobilov (po svetu skupaj 1,7 milijona), kar je bilo okrog 11 odstotkov manj kot predlani.

Foto: Audi