Nore scene na letalu. Bilo je vroče kot v savni, zvezdniki Monaca pa v spodnjem perilu.

Danes se bosta v uvodnem krogu lige prvakov v Belgiji pomerila Club Brugge in Monaco. Francoski predstavnik je skušal odpotovati v Brugge že v sredo, a se je potovanje zaradi tehničnih težav v letalu nepričakovano zavleklo. Na letalu se je zgodila okvara klimatske naprave. Temperature na letalu so tako poletele v nebo. Nogometašem Monaca je bilo tako vroče, da so se slekli skoraj do golega, nato pa je bil polet tudi odpovedan. Monaco se je tako na pot odpravil šele danes, ob 18.45 pa se bo potegoval za točke.

Varovanci avstrijskega trenerja Adija Hütterja so v sredo naleteli na nepričakovane težave. Okvara klimatskega sistema na letalu je dodobra razgrela ozračje v letalu. Nogometaši so se počutili kot v savni, o tem, kako vroče je bilo na letalu, pa dovolj nazorno prikazujejo posnetki, ki jih je posnel nizozemski reprezentant Jordan Teze.

🚨🚨AS MONACO



❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !



😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

Bilo je neznosno. Igralci Monaca so zapuščali letalo zgolj v spodnjem perilu, vodstvo kluba pa je nato sprejelo odločitev, kako bo zasedba odpotovala v Belgijo šele v četrtek, torej na dan tekme.

Trener Hütter vseeno verjame, da bi lahko njegovi izbranci na gostovanju v Bruggeju dosegli pozitiven rezultat.