R. Sp.

Četrtek,
18. 9. 2025,
16.07

44 minut

Četrtek, 18. 9. 2025, 16.04

Nogometaši Monaca naleteli na težave na poti v Belgijo

Nore scene na letalu. Bilo je vroče kot v savni, zvezdniki Monaca pa v spodnjem perilu.

R. Sp.

Varovanci Adija Hütterja so naleteli na nepričakovane težave.

Varovanci Adija Hütterja so naleteli na nepričakovane težave.

Foto: Guliverimage

Danes se bosta v uvodnem krogu lige prvakov v Belgiji pomerila Club Brugge in Monaco. Francoski predstavnik je skušal odpotovati v Brugge že v sredo, a se je potovanje zaradi tehničnih težav v letalu nepričakovano zavleklo. Na letalu se je zgodila okvara klimatske naprave. Temperature na letalu so tako poletele v nebo. Nogometašem Monaca je bilo tako vroče, da so se slekli skoraj do golega, nato pa je bil polet tudi odpovedan. Monaco se je tako na pot odpravil šele danes, ob 18.45 pa se bo potegoval za točke.

