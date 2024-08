Med prevozom je zgorel 45-letni dragoceni koncept #foto

Ameriško podjetje Scott Grundfor Company je imelo zadnji dve desetletji v lasti zanimiv koncept iz leta 1979. To je bil Fordov pogled v prihodnost, kjer so napovedovali veliko večji pomen štirivaljnih motorjev in tudi aerodinamike. Koncept je imel celo stikala občutljiva na dotik, zagon motorja s kartico in elektronski zabavni sistem. Več kot očitno je dobro napovedal avtomobilsko prihodnost.

Koncept so za avtomobilsko razstavo v Frankfurtu izdelali skupaj z italijanskim oblikovalskim studiem Ghia iz Torina. To je bil delujoč koncept, saj je imel vgrajen 2,3-litrski štirivaljni motor in menjalnik. Zdaj so v spomin nanj ostale le še fotografije.

Edini primerek koncepta je namreč zgorel med prevozom iz razstave v kalifornijskem Pebble Beachu. Zagorel je v prikolici in je uničen. V požaru ni bil nihče poškodovan, so potrdili njegovi lastniki.