Malo kombinirano vozilo velikih možnosti. Mercedes-Benz Citan Tourer

Mercedes-Benz Citan Tourer je nova zvezda za družinske podvige. Zagotavlja brezhibno združitev napredne tehnologije, praktičnosti in prilagodljivosti ter zelo raznovrstne varnostne sisteme in sisteme za pomoč pri vožnji. Zaradi teh lastnosti je popolna izbira družin in posameznikov, ki iščejo udobje in cenovno ugodno prevozno rešitev.

Citan Tourer velja za zelo dober nakup, saj zagotavlja odlično razmerje med prilagodljivostjo, vsestranskostjo in ceno vozila. Foto: Mercedes-Benz AG

Citan Tourer je kompaktno vozilo s prostorno notranjostjo. Je popolna izbira za tiste, ki iščejo vozilo, ki združuje vsestranskost in vzdržljivost s prepoznavnim dizajnom zunanjosti in notranjosti znamke Mercedes-Benz. Poleg tega navdušuje z nizkimi stroški vzdrževanja in gospodarno porabo.

Prostorna in dobro opremljena potniška kabina

Mercedes-Benz Citan Tourer je prilagodljiv in družini prijazen avtomobil, ki združuje tehnologijo, varnostne sisteme ter izjemno udobno in prostorno zasnovano potniško kabino. Je rešitev za vsakodnevne družinske potrebe ali popoln sopotnik za aktivne posameznike, ki prosti čas radi preživljajo v naravi.

Z večnamensko notranjostjo in možnostjo prilagoditve sedežev in prtljažnega prostora glede na svoje potrebe boste imeli vedno dovolj prostora za prtljago, opremo ali preprosto za udobno potovanje. Razporeditev ergonomsko oblikovanih sedežev je namreč zasnovana za optimalno udobje, ne glede na to, ali vozite po mestu ali se odpravljate na daljše potovanje. Da, prav vsi potniki potujejo udobno in vsi imajo na voljo veliko prostora za glavo in noge.

Informacijsko-razvedrilni sistem MBUX se na podlagi umetne inteligence prilagaja uporabniku in je z možnostjo glasovnega upravljanja, upravljanja na dotik ali upravljanja s kretnjami popolnoma integriran v uporabnikovo digitalno življenje. Foto: Mercedes-Benz AG

Vstopanje v avtomobil je preprosto skozi dvoje drsnih vrat. Poleg številnih pametnih rešitev za shranjevanje, ki vam omogočajo, da imate vse potrebno, tudi osebne stvari, vedno pri roki, je Citan Tourer opremljen še z naprednim informacijsko-razvedrilnim sistemom MBUX. Ta vam omogoča preprosto povezljivost s pametnimi napravami, upravljanje glasbe, navigacijo in še mnogo več. Tako bo vsak družinski izlet potekal brezskrbno, vi pa se boste lahko osredotočili le na trenutke s svojimi najbližjimi.

V vseh pogledih zasnovan za varnost

Citan Tourer je na voljo s prilagodljivim prostorom ter napredno varnostno in multimedijsko opremo. Obsežna ponudba sistemov za pomoč pri vožnji – številni so vgrajeni serijsko – in sedem zračnih blazin prispevajo k visoki ravni varnosti. Poleg zakonsko zahtevanih sistemov ABS in ESP je opremljen z aktivnim zavornim asistentom, aktivnim asistentom za ohranjanje smeri, asistentom za preglednost mrtvega kota in asistentom za omejitev hitrosti z zaznavanjem prometnih znakov, sistemom za pomoč pri speljevanju na strmini, asistentom za obvladovanje bočnega vetra, sistemom Attention Assist, ki opozarja na utrujenost, in sistemom klica v sili Mercedes-Benz.

Napredne tehnologije, med katerimi je treba izpostaviti LED-žaromete, ogrevanje prednjih sedežev, multimedijski sistem MBUX z zaslonom na dotik, kamero za pomoč pri parkiranju in povezljivost za mobilne naprave, in klimatska naprava pa poskrbijo za dodatno udobje in brezskrbno vožnjo.

Številni varnostni sistemi in sistemi za pomoč pri vožnji omogočajo udobno in brezskrbno vožnjo. Foto: Mercedes-Benz AG

Sodobni in varčni motorji

Citan Tourer je na voljo v štirih modelih: z dizelskim motorjem z močjo 55 kW ali 70 kW in dveh modelih z bencinskim motorjem z močjo 75 kW ali 96 kW. Prav vsi zagotavljajo odlične vozne lastnosti in varčno porabo goriva.

Za avtomobil Citan Tourer velja, da prepriča s številnimi lastnostmi: s kompaktnimi dimenzijami in uporabno zasnovo, okretnimi voznimi lastnostmi, odlično zasnovanimi varnostnimi sistemi in sistemi za pomoč pri vožnji, prostornostjo in prilagodljivostjo. Predvsem pa z gospodarnostjo in nizkimi stroški vzdrževanja. Obiščite prodajne salone Mercedes-Benza in se o odlikah avtomobila Citan Tourer prepričajte na testni vožnji.



Številni elementi opreme za večje udobje, značilni za Mercedes-Benz, poskrbijo, da je Citan Tourer pravo kombinirano vozilo velikih možnosti. Foto: Mercedes-Benz AG

