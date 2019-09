Slovenski BMW: registrska oznaka ima zanimiv pomen

Ta BMW M3 je dejansko dirkalnik, s katerim Jaka Valant nastopa na relijih in nekaterih gorskih dirkah. Ta avtomobil je dobil pred tremi leti, občasno pa ga uporabljajo tudi za snemanje promocijskih avtomobilskih videov. Valant opravlja vlogo tako imenovanega "precision driverja".

Ford mustang Steva McQueena iz leta 1968. Registrsko oznako je povzel po kultnem mustangu

Sin nekdanjega odličnega voznika relija Jakoba Valanta je očitno tudi navdušenec nad kultnimi avtomobilskimi filmi. Eden takih je bil film Bullitt, v katerem je blestel Steve McQueen. V filmu je osrednja vloga pripadla tudi fordu mustangu, ki je imel prav registrsko oznako JJZ 109.

Lani so pri Fordu na avtomobilskem salonu v Detroitu tega izvirnega filmskega mustanga spet pokazali javnosti. Pred tem so ga namreč našli v garaži ene izmed družin iz Tennesseja. Bob Kiernan ga je namreč kupil leta 1974 prek oglasa v avtomobilski reviji in vse od takrat je bil ta avtomobil pri Kiernanovih doma. Danes zanj skrbi sin, ki se je tudi odločil za prodajo avtomobila na dražbi.

Januarja bodo na Floridi za avtomobil iskali novega lastnika. Po oceni dražbene hiše Mecum Auctions bi lahko prodajna cena znašala več kot 3,5 milijona dolarjev. Toliko so namreč pred petimi leti plačali kupci plymoutha hemi cude, do zdaj najdražjega ameriškega avtomobilskega "mišičnjaka". Najdražjega forda mustanga do zdaj so prodali za 2,2 milijona dolarjev (shelby GT500 super snake iz leta 1967).

Foto: Ford

Foto: Ford