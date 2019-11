Lexusov prvi model za realnih 300 električnih km #foto

Pri Lexusu niso izbrali najboljšega trenutka za razkritje svojega prvega električnega modela, saj so vse oči uprte v Teslin nenavadni poltovornjak. A kljub temu gre za pomemben mejnik, saj bo UX 300e z baterijo z zmogljivostjo 54,3 kilovatnih ur in 400-kilometrskim dosegom po NEDC (številke po merilnem ciklu WLTP za zdaj še niso javne) prihodnje leto zapeljal tudi v Evropo.

Od hibridnega brata se razlikuje po aerodinamičnih platiščih, 20 milimetrov nižjem vzmetenju in nekoliko spremenjeni obliki polnilnih vrat. Foto: Lexus

Kako se razlikuje od hibridnega brata?

Električni UX z oznako 300e se od hibridnega 250h loči le po nekaterih malenkostih. Morda še največja sprememba je položaj pokrovčka za točenje goriva oziroma polnjenje baterije. Odprtina je pri 300e nekoliko večja in oglata. Med novostmi so še bolj aerodinamična platišča, 20 milimetrov nižje vzmetenje in prenovljena aerodinamična zaščita pod avtomobilov, ki izboljšuje učinkovitost celotnega paketa. V notranjosti je spremenjena le zasnova digitalnih merilnikov.

Kaj zamenjuje bencinski motor?

V nosu so namesto bencinskega motorja inženirji vgradili elektromotor z 150 kilovati in 300 njutonmetri navora. Na dnu je nameščena litij-ionska baterija z zmogljivostjo 54,3 kilovatne ure, kar je dovolj za 400-kilometrski doseg po merilnem ciklu NEDC. Za zdaj bolj realne ocene po merilnem ciklu WLTP še niso razkrili, a v realnosti to pomeni okoli 300 kilometrov dosega.

Prvi Lexusov ''električar'' bo baterijo lahko polnil s pomočjo hitrega polnjenja z močjo 50 kilovatov oziroma na domači vtičnici z močjo do 6,6 kilovata. Pri uporabi hitrega polnjenja se bo baterija napolnila v petdesetih minutah, na domači vtičnici pa se bo napolnila v sedmih urah.

Baterije prinašajo dodatno maso

Masa se ustavi pri 1.900 kilogramih, zato so morali pri Lexusu nekoliko izpopolniti vzmetenje. S tem so poskrbeli, da dodatni kilogrami ne vplivajo na vozne lastnosti. So pa Japonci vgradili še dodaten sistem ASC (Active sound control), ki med neslišno vožnjo pri nižjih hitrostih predvaja, kot pravijo pri Lexusu, ''naravne in ambientalne zvoke''.

Na dnu so nameščene litij-ionske baterije z zmogljivostjo 54,3 kilovatne ure. Foto: Lexus

Foto: Lexus