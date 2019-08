Last nesramno bogatega Rusa: ta jahta priplula na Hrvaško #foto

Foto: wikimedia commns

Jahto sprva videli v bližini pulske marine

Trenutno je jahta najeta, zato ni znano kdo je na njej, a kljub temu je ta oblikovalski presežek ujel pozornost vseh v Splitu. Še prej so jo videli pri puljski marini. Gre za jahto izdelano v Nemčiji, ki so jo predali Abramovu leta 2010.

Titan je posebej opremljen z jeklenim trupom in strukturo iz aluminija, krov pa je odet v tik. Luksuzna jahta je opremljena s posebnimi stabilizatorji za umiritev jahte med zasidranjem ter povečanjem udobja. Poleg štirinajstih kabin za goste in devetih kabin za posadko je na jahti še telovadnica, jacuzzi, kino, nočni klub, garaža za manjše čolne ali gliserje in vsaka soba je opremljena s klimatsko napravo.

Jeklarski tajkun

Lastnik superjahte z imenom Titan je Alexander Abramov, predsednik in delničar v podjetju Evraz, ki velja za enega največji proizvajalcev jekla na svetu. Podjetje EvrazMetall je ustanovil leta 1999 in ima danes še vedno v 21,09 odstotka vseh delnic (vrednost 1,07 milijarde evrov). Njegovo premoženje je ocenjeno na 6,4 milijarde dolarjev (5,72 milijarde evrov).

Nekdanji znanstvenik in novodobni ruski tajkun ima letne plače 700 tisoč evrov in je lastnik delnic Evraza preko ciprskega podjetja Lanebrook Ltd. To podjetje si v resnici lasti kar 63 odstotkov podjetja Evraz. Drugi delničarji podjetja Lanebrook so še Roman Abramovič, Eugene Shvidler in izvršni predsednik Evrata, Alexander Frolov.