Ob družbah Porsche Slovenija in Renault Nissan Slovenija spada lani ustanovljeno podjetje Frey Services med tri največje avtomobilske trgovce v Sloveniji. Frey Services, sicer del švicarskega Frey Groupa in enega od največjih avtomobilskih trgovcev v Evropi, združuje 13 različnih avtomobilskih znamk. Lani so imeli skoraj 403 milijone evrov prometa.

Sedež imajo na Baragovi ulici v Ljubljani. Prestolnica predstavlja okrog 35 odstotkov slovenskega avtomobilskega trga. Podjetje Emil Frey Automobil Holding je v Slovenijo vstopilo leta 2015, to podjetje pa je lani vse vključene avtomobilske znamke v Sloveniji, ki so jih medtem že prevzeli Švicarji, združilo pod streho podjetja Frey Services. Direktor tega skupnega podjetja je postal Jožko Tomšič, ki je bil v Sloveniji več let odgovoren za znamko Peugeot. Podjetje Frey Services (FS) z združevanjem več znamk spada med največje trgovce z avtomobili v Sloveniji, a tudi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Makedoniji.

Lani so imeli skupno 402 milijonov evrov prihodkov od prodaje, od tega znotraj skupine največ Autocommerce za znamko Mercedes-Benz (133 milijonov evrov). Sledita Avto Triglav (101 milijon evrov) in Peugeot Automobil Import (96 milijonov evrov).

Prihodki podjetja Emil Frey Automobil Holding v Sloveniji:

Prihodki z novimi vozili 293,3 mio. EUR Prihodki z rabljenimi vozili 43,9 mio. EUR Prihodki z nadomestnimi deli 58,4 mio. EUR Prihodki od delavnic 5,05 mio. EUR Ostali prihodki 2,09 mio. EUR SKUPAJ 402,9 mio. EUR

Jožko Tomšič.

"Pod okriljem skupnega podjetja smo močnejši, zaposlenim zagotavljamo več različnega delovnega okolja, več možnosti sprememb in napredovanj, prav tako si delimo dobre prakse, si zagotavljamo neodvisno finančno stabilnost in lažje obvladujemo dobavitelje. Koncesionarjem tako ponujamo več posla in večje možnosti razvoja," o prednostih združevanja in poslovanja pod streho Švicarjev pravi Tomšič.

Že lani so delno prenovili svojo prodajno-servisno mrežo. Nekatere znamke so dobile nove ali obnovljene prodajne salone. Na 76 lokacijah imajo 94 prodajnih salonov. V prenovo so lani vložili 1,5 milijona evrov, podoben znesek bodo v naložbe namenili tudi letos.

"Naložbe so financirane tako iz tekočega poslovanja kot udeležbe lastnika," razlaga Tomšič.

Prodaja lani se je zmanjšala za tretjino

Frey Services združuje podjetja Peugeot Automobil Import (direktor Adam Kavšek), Citroen Automobil Import (direktor Filip Koren), Avto Triglav (direktor Damijan Vuk), AC Mobil (direktor Samo Turk), Autocommerce (direktor Rasto Oderlap) in Emil Frey Avto Center (direktor Jaka Kavčič). Zadnje združuje koncesije družb AC Mobil, Avto Triglav in Autocommerce v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Dobrovniku in Slovenj Gradcu.

FS pod eno streho v Sloveniji združuje 13 različnih avtomobilskih znamk, pri Mercedes-Benzu tudi tovornjakov in avtobusov. Predlani so v Sloveniji skupno prodali 15.300 vozil, lani pa 10.015. Tržni delež se je FS zmanjšal za manj kot pol odstotne točke. Gonilni sili ostajata znamki Peugeot in Citroen, ki sta lani obe povečali svoj tržni delež.

Za znamko DS bodo letos v Ljubljani odprli nov namenski prodajni salon. Foto: Gregor Pavšič

Tomšič: Prodaja avtomobilov bo letos zrasla, a še vedno bo 15 odstotkov pod predlansko ravnjo

Na vsem bruto avtomobilskem trgu so lani v Sloveniji trgovci prodali 61 tisoč avtomobilov, predlani še 84 tisoč. Brez izvoza v tujino je znašal obseg prodaje 46 tisoč vozil. Tomšič za letošnje leto napoveduje 25-odstotno rast, a raven prodaje bo še vedno za okrog 15 odstotkov pod ravnjo leta 2019.

Število prodanih novih avtomobilov v podjetju Frey Services: