Uradno iz Rusije: še tri leta in na cestah bo nova lada niva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski AvtoVAZ, del Renaultove avtomobilske skupine, predstavlja skico nove generacije lade nive. Ta na ceste, tokrat že s petimi vrati in tudi dnevnimi svetili LED, prihaja čez tri leta.

Renault bo skladno z novo strategijo, ki jo je včeraj predstavil predsednik Luca di Meo, v prihodnje ponujal manj posameznih modelov, z njimi pa bo ciljal na nekoliko višji cenovni segment. To bo ponudilo več prostora za še vedno samostojni znamki znotraj koncerna, to sta romunska Dacia in ruska Lada. Obe bosta izdelovali svoje avtomobile, a pri tem bosta izkoriščali Renaultovo modularno platformo CMF-B. Obe znamki bosta letno na tej platformi (renault clio, renault captur, nissan juke …) izdelali milijon avtomobilov.

Nova lada niva za leto 2024

Dacia je tako napovedala svoj nov večji športni terenec bigster, ruski AvtoVAZ pa novo generacijo lade nive. Lada trenutno na ruskem trgu z modeloma granta in vesta drži 20-odstotni tržni delež. Novo nivo bodo na ceste poslali leta 2024, je potrdil predsednik družbe AvtoVAZ Yves Caracatzanis.

Za zdaj je na voljo le skica nive, ki ne skriva nekaterih vzporednic s tem robustnim in brezčasnim ruskim terenskim vozilom. Lada niva bo imela dnevna svetila LED v obliki črke L, nad njimi skrite smernike in očitno skrite (najbrž podobno kot juke v zadnji del stranskega stekla) skrite kljuke zadnjih stranskih vrat. Niva bo sodeč po skici imela štiri stranska vrata in ne več le dveh.