Tovarna spet dela, to je ozadje Renaultovega posla z Rusi

Renault sodi med tiste avtomobilske družbe, ki imajo v Rusiji veliko večji obseg posla od večine. Leta 2016 so prevzeli dve tretjine ruske družbe AvtoVAZ in to v času, ko je ruski avtomobilski trg še cvetel in obetal bleščečo prihodnost. AvtoVAZ je lani prodal 350 tisoč avtomobilov. Lani so imeli 3,1 milijarde evrov prihodke, dobiček je pred obdavčitvijo znašal 237 milijonov evrov. Renault ima v lasti 68 odstotkov družbe AvtoVAZ, ki je v Rusiji najbolj uveljavljena po znamki Lada. Preostali del družbe ima v lasti državna korporacija Rostec.

Renault skupno v Rusiji zaposluje okrog 40 tisoč ljudi. Zdaj so spet zagnali delo v tovarni v Rusiji, kjer so sprva proizvodnjo prekinili zaradi težav pri dobavi potrebnih elektronskih delov. Iz podobnih razlogov je AvtoVAZ spet zaustavil delo v tovarnah v Togliattiju in Izhevsku, ki se nahajata okrog 500 kilometrov vzhodno od Moskve.

Pred tovarno AvtoVAZ v Togliattiju. Foto: Reuters

Vnovičen zagon Renaultove proizvodnje v Moskvi, kjer je Rusija s sprejetimi zakoni zagrozila z nacionalizacijo tovarn v primeru opustitve proizvodnje, naj bi imel podporo francoske države, je poročal Reuters. Francija je tudi delna lastnica Renaulta.

Leta 1998 je Renault z Valerijem Shantsvevom, takratnim namestnikom župana Moskve, sklenil dogovor o novem skupnem podjetju za proizvodnjo avtomobilov. Izhodišče je bila stara Moskvičeva tovarna. Tam so z delom začeli leta 1999, leta 2005 pa je tovarna že delala s polno proizvodnjo. Skupno podjetje se je imenovalo Avtoframos, leta 2014 so ga preimenovali v Renault Russia.

Izdelani avtomobili za ruski trg

Konec predlanskega leta je bilo tam zaposlenih 1.850 ljudi. Predlani so v tej tovarni izdelali 18.955 kapturjev (prva generacija), 34.180 dusterjev prve in 141 dusterjev druge generacije, ob tem pa še 12.320 modelov arkana (v Sloveniji megane conquest) in 10.239 Nissanovih terranov.