Za en rubelj? Umik Renaulta, predsednik je nekdanji ruski minister.

Renault je svoj večinski delež v družbi AvtoVAZ prodal ruskemu razvojnemu inštitutu, in sicer, resda neuradno, povsem simbolično za ceno enega rublja. Francozi imajo šest let časa, da izkoristijo pravico in svoj delež dobijo nazaj.

S položaja predsednika uprave se je tako poslovil Nicolas Maure, ki je to funkcijo opravljal zadnje leto. Na njegovo mesto so Rusi zdaj postavili Maksma Sokolova, ki je bil ruski minister za promet med letoma 2012 in 2018.

AvtoVAZ je moral do 27. maja zaradi pomanjkanja sestavnih delov ustaviti proizvodnjo, tudi sicer pa je letos ruski avtomobilski trg prodajno povsem strmoglavil. Prodaja najuspešnejše znamke Lada je samo aprila upadla za 78 odstotkov.