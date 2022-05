Odhod Renaulta, vrnitev Moskviča? Taki so načrti Rusov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renault se je zaradi vojne v Ukrajini in mednarodnih sankcij proti Rusiji umaknil iz te države in prodal tako lastniški delež v družbi AvtoVAZ kot tudi v svoji moskovski tovarni. Rusi zdaj nameravajo v tej tovarni obuditi nekdanjo znamko Moskvič.

“Tuji lastnik se je umaknil in za to ima vso pravico. Ne moremo pa dopustiti, da bi na tisoče zaposlenih ostalo brez dela,” pravi moskovski župan Sergej Sobjanin, ki novo poglavje Moskviča napoveduje že za letošnje leto.

Replika dirkalnega moskviča iz osemdesetih let.

V osemdesetih s Saturnusovimi žarometi tudi v Sloveniji

Trenutno se po ruskih cestah vozi skoraj 200 tisoč moskvičev, od tega jih je 46 tisoč starejših od 35 let. Moskviče dobro poznajo tudi slovenski ljubitelji avtomobilizma, saj je bila njihova ekipa v osemdesetih letih večkrat gost relija Saturnus. Moskviči so namreč uporabljali tudi žaromete družbe Saturnus iz Ljubljane. Po razpadu Sovjetske zveze je Moskvič odšel v zasebne roke in kmalu bankrotiral.

Ključen tehnični partner naj bi bil Kamaz

Kljub optimizmu Sobjanina pa ostaja veliko stvari še nedorečenih. Razvoj novega avtomobila po oceni analitikov traja vsaj dve leti in stane milijardo dolarjev.

Sobjanin računa na kar največ ruskih delov in tehnično podporo Kamaza. Vodstvo te družbe je pozdravilo načrte župana, a obenem poudarilo, da pogovori o načinu morebitne tehnične podpore še potekajo.