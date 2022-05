Uradno: Renaultov popoln umik iz Rusije, ki pa ima varovalko

Renault bo prodal svoj večinski delež v ruski družbi AvtoVAZ, in sicer ruskemu znanstvenemu inštitutu. Renault ima šest let časa, da svoj delež odkupi nazaj.

Renault je bil med vsemi zahodnimi avtomobilskimi proizvajalci najbolj izpostavljen ruskemu trgu in učinkom mednarodnih sankcij proti Rusiji. Francoski avtomobilski proizvajalec je namreč večinski lastnik družbe AvtoVAZ, največjega ruskega proizvajalca avtomobilov, prav tako ima tam tudi podjetje Renault Russia z osrednjo tovarno v Moskvi.

V šestih letih se v AvtoVAZ lahko vrnejo

"Sprejeli smo težko, a neizbežno in odgovorno odločitev. Pri tem smo upoštevali tudi naših 45 tisoč zaposlenih ljudi v Rusiji," je ob uradni potrditvi umika iz Rusije povedal predsednik Renaulta Luca de Meo. Renault bo 67,69-odstotni delež prodal inštitutu Nami, ki se ukvarja z raziskavami in razvojem na področju avtomobilov in motorjev. Renault si je prislužil pravico, da v šestih letih svoj delež odkupi nazaj. Francozi so Moskvi odprodali ves svoj delež v družbi Renault Russia.

Glede na finančne načrte in odprodajo določenih sredstev, Renault strošek umika iz Rusije ocenjuje na približno 2,2 milijarde evrov.