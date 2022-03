Nacionalizacija AutoVAZ? Renault tudi zato ostaja v Rusiji.

Avtomobilski proizvajalci še naprej ustavljajo proizvodnjo v Rusiji in tam omejujejo poslovanje. V državi sicer še vztraja Renault, ki se boji nacionalizacije tovarn in drugih poslovnih nepremičnih v Rusiji, če odidejo z ruskega trga.

Renault ima v lasti 68-odstotni delež v AvtoVAZ, ki ima v lasti tudi znamko Lada. Renault ima na račun večinskega deleža v AvtoVAZ pomembno vlogo na ruskem avtomobilskem trgu, saj ima kar 30-odstotni tržni delež in zaposluje okoli 40 tisoč ljudi. Kar deset odstotkov vseh prihodkov skupine Renault prihaja iz Rusije oziroma ji ga prinaša večinski delež v AvtoVAZ. Da je stvar še nekoliko bolj zapletena, poskrbi 15-odstotni delež, ki ga ima država Francija v Renaultu.

Foto: Reuters Renault se ne želi umakniti iz Rusije

Kot so poročali pri AutoNews Europe, se Renault ne želi umakniti z ruskega trga, saj bi to prineslo velikanske stroške in obenem odprlo pot Rusiji, da nacionalizira AvtoVAZ. Francoska vlada glede celotne situacije molči in ne komentira svojega razmerja z Rusijo. Bruno Le Maire, francoski finančni minister, je novinarjem dejal le to, da se zasebna podjetja sama odločajo, kaj bodo storila s svojim poslom v Rusiji. Le striktno morajo upoštevati veljavne sankcije.

Pri analitičnem podjetju Alphavalue so prepričani, da se Renault ne bo odrekel svojemu deležu znotraj AvtoVAZ. Obenem je podjetje vlagatelje opozorilo na vrednost delnic podjetja. Zaradi geopolitičnih tveganj in dolgotrajnih vplivov sankcij Zahoda bi lahko rusko gospodarstvo močno upadlo, povpraševanje po avtomobilih pa bo slabo kar nekaj prihodnjih let. Renault je tako v izjemno težkem položaju, še posebej ker tovarne zaradi pomanjkanja sestavnih delov že nekaj časa ne obratujejo.