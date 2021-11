Kupejevski zadek in športni pogon: to je novi VW ID.5 #foto

Volkswagen je predstavil še svoj tretji model iz družine ID. Gre za športnega terenca s kupejevsko strešno linijo, a pod drugačno karoserijo je enak modelu ID.4, audiju Q4 e-tron in škodi enyaq. V Slovenijo bo ID.5 zapeljal v prvem četrtletju prihodnjega leta, na voljo bo z zmogljivejšo baterijo in tudi kot športni ID.5 GTX.

Na zunaj je ID.5 spredaj zelo podoben modelu ID.4. Spremembe so malenkostne, veliko bolj opazna pa je razlika pri zadku. Tam je strešna linija nekoliko privzdignjena in se v slogu kupejev spušča proti zadku. Tudi zadek je oblikovan nekoliko drugače in drzneje, to, kar je pravzaprav tudi sama naloga ID.5 biti drugačen in bolj vpadljiv kot predvsem družinsko usmerjeni ID.4.

Na voljo tudi športni GTX

V potniški kabini se vez z ID.4 nadaljuje. Tudi pri ID.5 je merilnik vpet na volanski mehanizem, na sredini armaturne plošče je Foto: Volkswagen vgrajen zaslon na dotik in prestavna ročica je pri volanskem obroču. Kljub kupejevski strešni liniji meri prtljažni prostor 549 litrov (300 litrov manj kot pri ID.4) oziroma 1.561 ob podrti zadnji klopi.

Pri ID.4 so športni paket GTX predstavili pol leta po razkritju modela, pri ID.5 pa je GTX bo na voljo takoj. Tudi tukaj ga poganjata dva elektromotorja s sistemsko močjo 220 kilovatov. Vgrajen je tudi štirikolesni pogon, ID.5 GTX pa do stotice pospeši v 6,3 sekunde in doseže najvišjo hitrost 180 kilometrov na uro.

Na voljo le z močnejšo baterijo

Poleg GTX bo ID.5 na voljo še z dvema paketoma proi in pro performance. Pri prvem ima elektromotor 128 kilovatov in 310 njutonmetrov navora, pri drugem je moč povišana na 150 kilovatov, navor ostaja enak. Vse tri različice so opremljene izključno z zmogljivejšo baterijo s 77 kilovatnimi urami. Po merilnem ciklu WLTP ima GTX 480 kilometrov dosega (najverjetneje zaradi nekoliko višjega količnika zračnega upora 0.27 v primerjavi z 0.26 pri ID.4), obe različici pro pa 520 kilometrov.

Nespremenjena ostaja tudi hitrost polnjenja, AC polnjenje je mogoče z 11 kilovati in hitro DC polnjenje do 135 kilovatov. Pri tej moči polnjenja se baterija v pol ure napolni za 320 do 390 kilometrov dosega. ID.5 bo na ceste zapeljal v prvem četrtletju prihodnjega leta, takrat bo na voljo tudi slovenskim kupcem.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen