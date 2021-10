Kriza v Revozu: letos že 73 dni brez dela

Kriza s polprevodniki je močno prizadela avtomobilsko industrijo in v Revozu jo občutijo že vse leto. Do zdaj so našteli že 73 dni, ko je proizvodnja stala zaradi pomanjkanja sestavnih delov, ki vsebujejo elektronske komponente, kar predstavlja več kot 40 odstotkov do zdaj predvidene proizvodnje.

Prav Renaultovo znamko je kriza s polprevodniki zelo prizadela, saj so v primerjavi s preostalimi letos v Sloveniji na bruto trgu doživeli več kot 50-odstotni upad prodaje svojih vozil. Del tega padca je sicer povezan tudi z manjšim izvozom v tujino.

Polprevodniki so ena ključnih komponent modernih avtomobilov oziroma njihovih električnih komponent. A zaradi epidemije se je povpraševanje po zabavni elektroniki po celotnem svetu znatno povečalo, zato proizvajalci ne morejo dobaviti dovolj delov, da bi lahko zadostili potrebam računalniških in avtomobilskih podjetij. Stanje se je znatno poslabšalo še z večjim dvigom prodaje v zadnjih treh mesecih leta, dobavitelje pa je zaradi dviga prodaje presenetilo pozno naročilo številnih avtomobilskih proizvajalcev. Na pomanjkanje pa vpliva tudi preklic naročil s strani avtomobilistov, ki so zaradi epidemije pričakovali slabšo prodajo novih vozil. Ta previdnost se zdaj vrača v obliki velikih motenj v teh dobaviteljski verigi.

Foto: Gregor Pavšič

Konec septembra je bilo v Revozu okoli 2.400 zaposlenih, kar je občutno manj kot pred začetkom pandemije covid-19 (3.400). Takrat je proizvodnja obratovala še v treh izmenah, zdaj pa je predvidena v dveh.

"Oblike prilagajanja so različne. Od nedelovnega dne za celotno tovarno do tega, da ne dela samo ena izmena. Trenutno je predvideno obratovanje proizvodnje v dveh izmenah. Potem ko so pri zaposlenih izčrpane vse možnosti za fleksibilnost, to so neproizvodni dnevi, ki so plačani stoodstotno ter jih imamo določeno število predvideno v socialnem sporazumu in v dopustih, gredo zaposleni na čakanje z 80-odstotnim plačilom," so za Siol.net povedali v Revozu.