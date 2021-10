Lani in letos: ti podatki kažejo zanimiva gibanja prodaje v Sloveniji

Septembra so v Sloveniji po uradni statistiki registrirali 4.127 novih avtomobilov, lani septembra pa 4.440. To je dobrih sedem odstotkov manj kot v istem mesecu lani. Na letni ravni je prodaja novih avtomobilov letos za malenkost (0,2 odstotka) slabša kot v prvih devetih mesecih lanskega leta, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Primerjava registracij lani in letos (januar-september):

2020 2021 razlika (%) 1 VOLKSWAGEN 6700 7260 + 8,36 % 2 ŠKODA 4430 4848 + 9,44 % 3 RENAULT 6957 4490 -35,46 % 4 HYUNDAI 2656 2796 + 5,27 % 5 PEUGEOT 2663 2593 -2,63 % 6 KIA 2230 2164 -2,96 % 7 DACIA 2315 2029 -12,35 % 8 CITROEN 1876 1997 + 6,45 % 9 TOYOTA 1610 1700 + 5,59 % 10 FIAT 1502 1486 -1,07 % 11 FORD 960 1474 + 53,54 % 12 SEAT 1306 1454 + 11,33 % 13 NISSAN 1438 1280 -10,99 % 14 AUDI 796 1164 + 46,23 % 15 OPEL 1134 1050 -7,41 % 16 BMW 856 983 + 14,84 % 17 SUZUKI 649 838 + 29,12 % 18 MERCEDES-BENZ 760 692 -8,95 % 19 MAZDA 484 617 + 27,48 % 20 JEEP 195 495 + 153,85 %

Ford je letos število svojih registriranih vozil na bruto trgu povečal za dobrih 53 odstotkov. Foto: Gašper Pirman

Gibanje števila registracij kaže na težave z dobavami

Prodajne rezultate v največji meri narekujejo močno motene dobave novih avtomobilov, na katerega je treba danes čakati tudi po pol leta in več. Obstajajo izjeme in primerjava prodajnih rezultatov med lanskim in letošnjim letom kaže tudi na obseg težav s polprevodniki, ki so prizadele posamezne avtomobilske znamke.

Volkswagen, Škoda in Hyundai so med vodilnimi znamkami uspele povečati prodajo, močno pa je padla Renaultu (-35 %). V težavah letos tudi Dacia (-12,3 %). Med znamkami, ki so letos po registracijah bistveno uspešnejše kot lani, gre izpostaviti Ford (+53 %), Audi (+46 %) in Suzuki (+29 %).

Okrog 37 odstotkov tržnega deleža za športne terence

Med posameznimi razredi še naprej velja, da kupci najraje posegajo po športnih terencih najrazličnejših razredov. Okrog 37 odstotkov znaša njihov delež na trgu, vsaj po podatkih bruto avtomobilskega trga. Opazen padec letos za razred majhnih avtomobilov (-22 %) in tudi za spodnji srednji, torej “golfov” razred (-22 %).