Korejci potrdili: prodaja avtomobilov tudi prek Amazona

Hyundai in Amazon

Spletna prodaja avtomobilov je predvsem pri manjših zagonskih podjetjih, ki še nimajo svoje prodajno-servisne mreže, dokaj uveljavljena praksa. Pri Hyundaiju pa bodo zdaj storili še korak naprej. Povezali so se z Amazonom in tako bo prek spletnega trgovskega giganta poleg vseh ostalih produktov mogoče z nekaj kliki kupiti tudi nov avtomobil.

Amazon bo prihodnje leto v ZDA ponudil prodajo avtomobilov, Hyundai pa bo prvi in torej očitno ne zadnji proizvajalec. Postopek bo povezal obstoječo zalogo njihovih trgovcev in potencialne kupce na spletni trgovini. Po izbiri modela, barve in opreme bo kupec še izbral, ali bo avtomobil prevzel sam, ali pa mu ga bodo dostavili na dom. Ker gre za vozila iz zaloge, čakalne dobe ne bo.

Partnerstvo med Američani in Korejci bodo nadgradili leta 2025, ko bodo v takratne hyundaije vgradili sistem glasovnega upravljanja Alexa.

Foto: Hyundai