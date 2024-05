Konec testiranj: prihaja prvi hibridni porsche 911 #foto

Ko smo pred leti prvič vozili obstoječo generacijo porscheja 911, so inženirji iz Stuttgarta glede hibridnega pogona za svoj kultni športni avtomobil govorili še zelo skeptično. Že takrat so imeli na voljo prototip 911 s hibridnim pogonom, a zdelo se je, da ga zavoljo večje mase in slabših voznih lastnosti na ceste ne bo. Danes je hibridni 911 tik pred razkritjem.

Odličen čas hibridnega 911 na Nordschleifu

Za Porschejem so obsežna testiranja avtomobila v zahtevnih pogojih, nazadnje so hibridnega 911 testirali v Dubaju. Nemci napovedujejo še boljšo vozno dinamiko in se pri tem zanašajo na odlične rezultate z nemške steze Nordschleife. Tam je novi 911 predhodnika prehitel za 8,7 sekunde.

"Na dirkališču je postal 911 hitrejši. Imamo več oprijema in več moči," je povedal Porschejev voznik Jörg Bergmeister.

Uradno razkritje nove generacije 911 pri Porscheju načrtujejo 28. maja. Takrat bo tudi znanih več tehničnih informacij o novem avtomobilu in razpoložljivih pogonih.

Foto: Porsche

Foto: Porsche