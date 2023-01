Koliko pa je star vaš? V Sloveniji ima avto v povprečju 11 let.

V Evropski uniji so avtomobili v povprečju stari 12 let, je pokazala zadnja raziskava Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA). Najstarejše imajo v Grčiji in Estoniji, kjer so na cestah avtomobili v povprečju stari 17 let, najnovejše pa v Luksemburgu, kjer po cestah vozijo avtomobili, ki imajo v povprečju 7,6 leta. Kaj pa v Sloveniji? Pri nas je povprečje malenkost pod evropskim, avtomobili so v povprečju stari 11 let.

Decembra 2022 se je število novo registriranih avtomobilov v Evropski uniji povečalo za 12,8 odstotka. Šlo je za peti zaporedni pozitivni mesec, toda le dva izmed petih največjih trgov na stari celini sta zadnji mesec končala z rastjo. Nemški in italijanski trg se morata za pozitivno bilanco na koncu leta zahvaliti predvsem izjemno močnemu decembru. Po drugi strani so v Španiji v decembru prodali kar 14,1 odstotka manj avtov kot decembra 2021, v Franciji pa je prodaja ostala skoraj enaka (–0,1 odstotka).

Leto 2022 boljše le od leta 1993

Za to, da se bodo avtomobili na evropskih cestah še malce postarali, je poskrbela najnižja raven novih registriranih avtomobilov. Lani so jih v Evropski uniji na novo registrirali 9,3 milijona, kar je najmanj po letu 1993, ko so registrirali 9,2 milijona novih osebnih vozil. Gledano na vse leto, jim je le v Nemčiji uspelo prodati več avtov kot leta 2021. Najslabše je bilo v Italiji, kjer je upad skoraj 10-odstoten.

Avtomobili vse starejši

Zaradi manjšega števila novo registriranih avtomobilov se je povprečna starost teh vozil na cestah Evropske unije dvignila na 12 let. Slovenija je pod tem povprečjem, saj so avtomobili na naših cestah v povprečju stari 11 let. Kar šest let starejše avtomobile imajo v povprečju v Grčiji in Estoniji, najnovejše pa v Luksemburgu (7,6 leta).

Če pogledamo k svojim sosedom, imajo le Avstrijci mlajši vozni park kot mi. Na Hrvaškem je povprečna starost avtov na cesti 13 let, v Italiji 12,2 in na Madžarskem 14,5 leta.

Med lahkimi gospodarskimi vozili smo v vrhu

Pri ECEA so razkrili tudi podatke o starosti lahkih gospodarskih vozil. Avstrijci imajo na svojih cestah s povprečno starostjo 6,2 leta daleč najnovejša lahka gospodarska vozila. V Sloveniji je to povprečje pri 9,9 leta, le šest držav v Evropski uniji pa ima na cestah v povprečju novejša lahka gospodarska vozila kot mi. Še nekoliko bolje nam kaže pri gospodarskih vozilih, kjer je povprečje pri 9,7 leta, torej smo tudi pri tem med najboljšimi v Evropski uniji.