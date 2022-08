"Ko te to zagrabi, te ne spusti več …”

Zgodbe udeležencev relija v Železnikih, kjer je zanesljivo zmagal Rok Turk (hyundai i20 rally2) in to 21 let po tistem, ko si je najem prvega dirkalnika privoščil z privarčevano žepnino. Smejalo se je tudi najhitrejšima sovoznicama Blanki Kacin in Rebeki Kobal, ki je moral prvič napotke vozniku brati v angleščini, enako pa tudi povratniku Boštjanu Logarju. Nekdanji državni prvak je priznal, kako težko je nehati z dirkaškim športom in da je ta “bencinski” adrenalin res kot prava športno-psihološka droga.

Na štartu se jih je zbralo 56 dvojic, od tega 43 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Od tistih v pregrešno dragih dirkalnikih, kjer strošek najema za vsak kilometer stane vsaj od sto do 120 evrov (že kratek reli v Železnikih je imel 90 dirkaških kilometrov), do navdušencev v zastavi yugih in celo fičku. Že prihod na štart, ki za izpolnitev svojih sanj na kup zberejo potrebna finančna sredstva, je za vse že prva zmaga. Šele nato se začne bitka s sekundami. Zato je tudi veselje v cilju dokaj podobno pri zmagovalcih, kot tudi tistih, ki z bolj ali manj nepoškodovanim dirkalnim avtomobilom odpeljejo celotno traso.

Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) sta bila v Železnikih tudi letos zelo suverena. Foto: Gregor Pavšič

Za marsikoga se začne s prvo dirko in nato ta šport postane del življenja. Državni prvak Rok Turk (hyundai i20 rally2) je nekoč privarčevano žepnino namenil za najem dirkalnika in ne za nakup prvega avtomobila, kot sta pričakovala starša. To je bilo pred več kot 20 leti in danes Turk sodi med najbolj izkušene voznike relija v Sloveniji. Včeraj je v Železnikih spet zmagal in to zelo zanesljivo, letos se mu tako obeta že šesti zaporedni naslov državnega prvaka. Tokrat spet s sovoznico Blanko Kacin, ki se je letos vrnila na njegov sovozniški sedež.

Primorka do zmage z branjem angleških zapiskov

Junakinja relija pa je bila tudi simpatična Rebeka Kobal, ki je kot sovoznica tokrat prvič prisedla k Avstrijcu Rolandu Stenggu (opel corsa rally4). Njegov oče Willi je pred skoraj 30 leti osvajal relije Saturnus, enako pa zdaj tudi sin kaže hitre dirkaške gene. Stengg in Kobalova, ki sta se o morebitnem sodelovanju že večkrat dogovarjala, sta zmagala v skupni razvrstitvi med dvokolesno gnanimi dirkalniki. Zapiske sta imela v angleščini.

Rebeka Kobal kot sovoznica Rolanda Stengga (opel corsa rally4). Po prebiti pnevmatiki na predzadnji HP sta zadnje kilometre vozila neprimerno “obuta” in izgubila zmago v skupni razvrstitvi dvokolesno gnanih dirkalnikov. Foto: Gregor Pavšič

Boštjan Logar drugi v slovenskem DP. Letos bo vozil še na reliju v Soški dolini. Foto: Gregor Pavšič

Enako navdušen kot pred 16 leti

Zanimivo je bilo razmišljanje Boštjana Logarja, ki je bil na reliju drugi najhitrejši v slovenskem državnem prvenstvu. Logar, državni prvak v reliju leta 2006, je prvič dirkal s škodo fabio R5. Ko sem mu omenil, da je videti enako navdušen kot pred 16 leti, se je le nasmejal.

“Res je. Ko te ta strast zagrabi, postane avtomobilski šport kot droga. To sem spoznal tudi na lastni koži. Že večkrat sem dejal, da je konec in da bom odnehal ter začel reli spremljati le kot gledalec. Toda nato se pojavijo novi dirkalniki, s tem pa dobiš spet nove izzive in začneš razmišljati o povratku. Ko uspeš v projekt prepričati še nekaj pokroviteljev, je navdušenje ob vrnitvi za volan nepopisljivo,” je doživeto razlagal Logar.

Foto: Gregor Pavšič Kako se je razpletel reli v Železnikih?



Peto zmago na reliju v Železnikih je slavil Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2), ki je pokazal dominantno predstavo in dobil sedem od devetih hitrostnih preizkušenj. V skupni razvrstitvi zmaga s prednostjo 59 sekund pred Madžarom Martinom Lazslom (škoda fabia rally2), ki je Turku edini “ukradel” zmagi na dveh HP, in Nemcem Albertom von Thurn und Taxisom (škoda fabia R5). Med Slovenci drugo mesto za Boštjana Logarja (škoda fabia R5), ki je bil skupno četrti, mesto za njim je eli končal Darko Peljhan (VW polo proto). V diviziji 2 prepričljiva zmaga Jana Medveda (ford fiesta rally4) pred Grego Premrlom (peugeot 208 rally4), v diviziji 3 Matica Humarja (renault clio RS) in v diviziji 1 Martina Čendaka (opel adam cup).



Turk je reli v svojo korist odločil že na prvih dveh hitrostnih preizkušnjah. Državni prvak je namreč začel izjemno odločno in spet dokazal, da mu ceste okrog Železnikov zelo ustrezajo. Po dveh hitrostnih preizkušnjah je imel pred Nemcem Albertom von Thurn und Taxisom (škoda fabia R5) 18 sekund prednosti, v slovenskem državnem prvenstvu pa je Boštjanu Logarju (škoda fabia R5) bežal že za 44 sekund. Turk je s tem rešil domala vsa vprašanja končnega zmagovalca, saj je v nadaljevanju le še večal svojo prednost.



Med njegovimi tujimi tekmeci se je najprej še najbolje držal nemški princ von Thurn und Taxis, v nadaljevanju pa je odličen vtis pustil mladi Madžar Martin Lazslo (škoda fabia rally2). Ta je celo dobil dve preizkušnji in Turkovo prednost zadržal tik po eno minuto.



V slovenskem prvenstvu je drugo mesto v cilju potrdil Logar, ki se je tako uspešno vrnil za dirkalni volan. Letos namerava nastopiti še na reliju v Soški dolini. Logar je za Turkom zaostal dve minuti in 34 sekund, je pa za več kot minuto in pol ugnal Darka Peljhana (VW polo proto). Logar je na osmih od devetih preizkušenj postavil drugi čas v slovenskem državnem prvenstvu. V prvi slovenski peterici sta bila še Aleš Zrinski (ford fiesta R5) in najhitrejši iz divizije 2 Jan Medved (ford fiesta rally2).



Medved je podobno kot Turk v svoji konkurenci večino vprašanj o zmagovalcu razrešil že v uvodu relija. Po dveh preizkušnjah je imel že 24 sekund prednosti pred Grego Premrlom (peugeot 208 rally4) in več kot pol minute pred Nikom Prunkom (peugeot 208 rally4). Zaradi okvare polosi je več minut izgubil favorit Mark Škulj (ford fiesta rally4), ki je smolo v nadaljevanju relija blažil z najboljšimi časi na preostalih preizkušnjah. V skupni razvrstitvi dvokolesno gnanih dirkalnikov se je smejalo še sovoznici Rebeki Kobal, ki je brala zapiske hitremu Avstrijcu Rolandu Stenggu (opel corsa rally4). Slovensko-avstrijska naveza je bila v mednarodni konkurenci vse do zadnje preizkušnje najhitrejša med dvokolesno gnanimi dirkalniki, nato pa ju je po težavah s pnevmatikami prehitel Medved.



V diviziji III je bil tudi tokrat najuspešnejši Matic Humar (renault clio RS), ki pa se je moral za zmago pošteno potruditi. Po četrti preizkušnji je imel le 2,3 sekunde prednosti pred Jako Valantom (BMW M3), ki je nato prevzel vodstvo in imel že 26 sekund prednosti. Toda nato je moral Valant odstopiti in tako Humar, ki zanesljivo vodi v skupnem seštevku tega razreda, ni imel težav z zmago. V cilju je imel pol minute prednosti pred Davidom Pivkom (renault clio RS). Peto zmago na reliju v Železnikih je slavil Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2), ki je pokazal dominantno predstavo in dobil sedem od devetih hitrostnih preizkušenj. V skupni razvrstitvi zmaga s prednostjo 59 sekund pred Madžarom Martinom Lazslom (škoda fabia rally2), ki je Turku edini “ukradel” zmagi na dveh HP, in Nemcem Albertom von Thurn und Taxisom (škoda fabia R5). Med Slovenci drugo mesto za Boštjana Logarja (škoda fabia R5), ki je bil skupno četrti, mesto za njim je eli končal Darko Peljhan (VW polo proto). V diviziji 2 prepričljiva zmaga Jana Medveda (ford fiesta rally4) pred Grego Premrlom (peugeot 208 rally4), v diviziji 3 Matica Humarja (renault clio RS) in v diviziji 1 Martina Čendaka (opel adam cup).Turk je reli v svojo korist odločil že na prvih dveh hitrostnih preizkušnjah. Državni prvak je namreč začel izjemno odločno in spet dokazal, da mu ceste okrog Železnikov zelo ustrezajo. Po dveh hitrostnih preizkušnjah je imel pred Nemcem Albertom von Thurn und Taxisom (škoda fabia R5) 18 sekund prednosti, v slovenskem državnem prvenstvu pa je Boštjanu Logarju (škoda fabia R5) bežal že za 44 sekund. Turk je s tem rešil domala vsa vprašanja končnega zmagovalca, saj je v nadaljevanju le še večal svojo prednost.Med njegovimi tujimi tekmeci se je najprej še najbolje držal nemški princ von Thurn und Taxis, v nadaljevanju pa je odličen vtis pustil mladi Madžar Martin Lazslo (škoda fabia rally2). Ta je celo dobil dve preizkušnji in Turkovo prednost zadržal tik po eno minuto.V slovenskem prvenstvu je drugo mesto v cilju potrdil Logar, ki se je tako uspešno vrnil za dirkalni volan. Letos namerava nastopiti še na reliju v Soški dolini. Logar je za Turkom zaostal dve minuti in 34 sekund, je pa za več kot minuto in pol ugnal Darka Peljhana (VW polo proto). Logar je na osmih od devetih preizkušenj postavil drugi čas v slovenskem državnem prvenstvu. V prvi slovenski peterici sta bila še Aleš Zrinski (ford fiesta R5) in najhitrejši iz divizije 2 Jan Medved (ford fiesta rally2).Medved je podobno kot Turk v svoji konkurenci večino vprašanj o zmagovalcu razrešil že v uvodu relija. Po dveh preizkušnjah je imel že 24 sekund prednosti pred Grego Premrlom (peugeot 208 rally4) in več kot pol minute pred Nikom Prunkom (peugeot 208 rally4). Zaradi okvare polosi je več minut izgubil favorit Mark Škulj (ford fiesta rally4), ki je smolo v nadaljevanju relija blažil z najboljšimi časi na preostalih preizkušnjah. V skupni razvrstitvi dvokolesno gnanih dirkalnikov se je smejalo še sovoznici Rebeki Kobal, ki je brala zapiske hitremu Avstrijcu Rolandu Stenggu (opel corsa rally4). Slovensko-avstrijska naveza je bila v mednarodni konkurenci vse do zadnje preizkušnje najhitrejša med dvokolesno gnanimi dirkalniki, nato pa ju je po težavah s pnevmatikami prehitel Medved.V diviziji III je bil tudi tokrat najuspešnejši Matic Humar (renault clio RS), ki pa se je moral za zmago pošteno potruditi. Po četrti preizkušnji je imel le 2,3 sekunde prednosti pred Jako Valantom (BMW M3), ki je nato prevzel vodstvo in imel že 26 sekund prednosti. Toda nato je moral Valant odstopiti in tako Humar, ki zanesljivo vodi v skupnem seštevku tega razreda, ni imel težav z zmago. V cilju je imel pol minute prednosti pred Davidom Pivkom (renault clio RS).

V diviziji I je na reliju pričakovano prevladoval Martin Čendak (opel adam cup), ki je vodil od prve hitrostne preizkušnje naprej. Dobil je vse hitrostne preizkušnje. Drugi je bil Franci Božič (škoda fabia), tretji pa Domen Slejko (opel adam cup).