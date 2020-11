Kmalu tudi “mokre” sanje za slovenske policiste?

Slovenski policisti uporabljajo octavio RS prejšnje generacije. Foto: Gregor Pavšič Škoda bo novo generacijo octavie ponudila tudi v športni različici vRS. V Veliki Britaniji so že pokazali, kako bi bila lahko videti taka octavia v policijski preobleki. Predelava sicer ne prinaša večjih novosti. To so predvsem vsa potrebna policijska oprema v notranjosti, navzven pa dodane različne luči LED. Pri octaviji vRS so žarometi LED že serijski, prav tako tudi širok nabor varnostnih elementov.

Octavio vRS poganja dvolitrski bencinski motor TSI z močjo 245 “konjev”. Moč se prenaša na sprednji kolesi prek sedemstopenjskega samodejnega menjalnika DSG z dvojno sklopko. Do 100 kilometrov na uro lahko taka policijska škoda pospeši v 6,7 sekunde.

Škoda bo za octavio vRS sicer ponudila tudi izbiro ročnega menjalnika, štirikolesni pogon in elektrificiran pogon vRS iV.

V Sloveniji je dizelska octavia vRS cenejša od bencinske

V Sloveniji stane octavia vRS od 32 tisoč evrov naprej. V ponudbi je tudi izbira dvolitrskega dizelskega motorja TDI z močjo 147 kilovatov oziroma 200 “konjev”. Dizelska različica je za okvirno 400 evrov cenejša od bencinske.