Ključni adut? V Slovenijo avtomobil, ki naj bi rešil Alfo Romeo.

Pa je le prišel, Alfin najmanjši SUV, ki bo kot nosilec prodaje pomagal legendarni italijanski znamki na noge. Prodajne številke v Sloveniji so vse prej kot spodbudne. Do junija so namreč pri Alfi Romeo prodali vsega 13 avtov, v vsem lanskem letu pa 15. Pri uvozniku bi radi letos prodali 70 modelov tonale, kar le potrjuje, da je ta srednje velik športni terenec (razred C) izredno pomemben za prihodnost znamke. Ta bo čez pet let postala proizvajalka izključno električnih modelov.

Preteklost Alfe Romeo je posejana z uspehi in porazi, čeprav se zdi, da v zadnjih letih njena kultna podoba vse bolj bledi. Optimizem ljubiteljev znamke je pred leti dvignil prihod giulie in stelvia, a kaj, ko je njunemu prihodu sledilo večletno zatišje. Po številnih napovedih in prestavljanju datuma razkritja, spremembi vodstva in napovedi, da bodo od leta 2027 prodajali samo še električna vozila, je tonale le zapeljal na slovenske ceste. Gre za manjšega športnega terenca, ki bo kupce iskal v največjem evropskem segmentu. To seveda pomeni tudi ogromno konkurence in srdit boj za vsakega kupca.

Za volanom klasična alfa

Pa saj drugega niti nismo pričakovali. Ne v smislu podobe notranjosti, temveč v smislu voznih lastnosti. S tonalom smo prevozili le nekaj kilometrov, a natančen, dobro uravnotežen volan, ki je trši od konkurence, in čvrsto vzmetenje vozniku takoj sporočita, da gre za vozniško usmerjen avto. Ker smo sedli v najbolje opremljeno različico speciale (na voljo je pet paketov opreme), je bil sivo obarvani tonale opremljen tudi s štiribatnimi zavorami Brembo, s prilagodljivimi blažilniki Koni in elektronsko zaporo diferenciala. Pri Alfi dodatno trdijo, da je volanski obroč z razmerjem 13,6:1 najbolj odziven v razredu, za vrhunski vozniški paket pa poskrbi še razporeditev mase med sprednjim in zadnjim delom, in sicer v razmerju 56:44 (pri štirikolesno gnani različici je to nastavljeno na 52:48).

Ker je bil tonale že krepko v razvojni fazi, pri Stellantisu ob prevzemu Alfe niso vztrajali s prehodom na najnovejšo koncernsko arhitekturo. Posledično je tonale zadnji Alfin model, ki sloni na arhitekturi nekdanjega lastnika Fiat Chrysler Automobiles. Na enaki osnovi sta zasnovana jeep renegade in jeep compass, a so jo Italijani priredili potrebam novega modela. Uporabljenega je bistveno več aluminija, osnovo so nekoliko razširili in prilagojena je uporabi hibridnih pogonskih sklopov. Tonale v dolžino meri 4,53 metra, širok je 1,6 metra, kar je 46 milimetrov več, kot v dolžino meri audi Q3.

Čez pet let izključno elektrika, a začetek je še previden

Italijanska avtomobilska znamka spada med tri tako imenovane premijske znamke Stellantisa. Preostali dve znamki - francoski DS in italijanska Lancia - bosta prav tako deležni znatne elektrifikacije. Alfa Romeo bo po načrtih leta 2027 prodajala le še električne avtomobile. Takrat se bo končala pot trenutne generacije modelov stelvio in giulia. A za zdaj tonale, kot prvi znamkin model z zametki elektrifikacije, v ta svet vstopa zelo previdno.

Motorna paleta je v celoti elektrificirana, a sta 1,5-litrska bencinska motorja opremljena le s tehnologijo blagega hibrida. Ta s pomočjo dodatne 48-voltne baterije in manjšega elektromotorja, vgrajenega v samodejni menjalnik, pomaga pri speljevanju oziroma Tonale ima tako kot preostali Alfini modeli vrtljiv izbirnik voznih profilov. Foto: Gašper Pirman vožnji do 25 kilometrov na uro. Vstopni motor ima 96 kilovatov, močnejši 118, oba sodelujeta s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Razlike med njima so le v turbinskem polnilniku, odmični gredi, bat močnejše izvedenke je opremljen s kanalom za hlajenje čela bata, nameščeno imata tudi drugačno programsko opremo. Proti koncu leta bo na voljo še priključnohibridni pogon (1,3-litrski bencinski motor in elektromotor, sistemska moč 140 ali 202 kilovata, baterija z zmogljivostjo 15,5 kilovatne ure in doseg med 60 in 80 kilometri). Oktobra pride še 1,6-litrski dizelski motor s 96 kilovati.

Dovolj unikatna, da izstopa med konkurenti

Tonale je bil praktično že skoraj končan, a je Jean-Philippe Imparato, novi izvršni predsednik Alfe Romeo, potegnil ročno zavoro in zahteval, da izboljšajo njegovo umetno pamet. Ravno zaradi razvoja novih programskih rešitev se je prihod tonala zavlekel. Ne vemo, kakšna je bila notranjost pred tem, toda zdaj so na sredini vgrajeni 12,3-palčni digitalni zaslon in 10,25-palčni digitalni merilniki. Njihov videz so si sposodili pri legendarnem modelu GT junior.

Vsekakor pa je notranjost všečna, deluje moderno ter s posebnostmi, kot sta gumb za zagon motorja na volanu in vrtljivo stikalo za izbor voznega profila, tudi unikatno. Med drugim zna tonale komunicirati s sistemoma Apple CarPlay in Android Auto, posodablja se lahko prek oblaka in ima vgrajeno vrsto varnostno-asistenčnih sistemov. Podpira tudi uporabo sistema Amazon Alexa. Nismo spregledali fizičnih stikal za klimatsko napravo, pohvalno.

Cena dizla in bencina poravnana

Kot smo že omenili, bi radi v Sloveniji prodali 70 modelov tonale, ki bodo kupce stali vsaj 31.500 evrov (ob financiranju priznajo 1.500 evrov popusta, neodvisno od paketa opreme in motorja). V prvih dveh paketih super in sprint sta ceni bencinskega in dizelskega motorja poravnani. Kupec, ki bo želel močnejši bencinski motor s 118 kilovati, bo moral izbrati vsaj paket Ti. V tem primeru se cena dvigne na 38.500 evrov. Zanimivo, pri najbolje opremljenem paketu speciale sta na voljo oba bencinska motorja, ni pa mogoče tega paketa kombinirati z dizelskim motorjem. Cene se tako končajo pri 39 oziroma 41 tisoč evrih. Žal cene za priključnohibridni pogon še niso znane.

