Kje so meje: so brutalni pospeški pri poslovni limuzini potrebni? #foto

Po štirih letih je Porsche prenovil svojo štirivratno limuzino, ki poleg manjših kozmetičnih sprememb dobiva še močnejšo različico turbo S s 463 kilovati in priključni hibrid s 54-kilometrskim električnim dosegom. Nekaj novosti je tudi v potniški kabini, kot pravijo Nemci, pa je prenovljeno panamero že mogoče naročiti in jo bodo najhitrejši kupci lahko prevzeli sredi oktobra. Si je pa prenovljena panamera že prislužila mesto med legendami dirkališča Nürburgring, saj je pred kratkim podrla rekord in si prislužila naziv najhitrejše poslovne limuzine na svetu.

Naj sprva omenimo najmočnejšo različico turbo S, ki zamenjuje šibkejšo turbo brez črke S. Dodatna črka v imenu prinaša več moči in navora, štirilitrski osemvaljnik ima 463 kilovatov in 820 njutonmetrov navora, kar je 59 kilovatov več kot prej. Najhitrejša poslovna limuzina na slovitem dirkališču Nordschleife do stotice pospeši v 3,1 sekunde in doseže 315 kilometrov na uro.

Športno-električna kombinacija za pogled v prihodnost

Priključni hibrid pod eno streho združuje dva svetova – športni in zeleni svet. To pomeni, da panamero 4S E-hybrid poganja 2,9-litrski Vizualne spremembe so majhne in jih bodo opazili le najbolj zvesti navdušenci nad avtomobilom. Foto: Porsche šestvaljnik s 324 kilovati in elektromotor, integriran v osemstopenjski dvosklopkovni menjalnik PDK s 100 kilovati. Skupna sistemska moč se ustavi pri 412 kilovatih in 750 njutonmetrih navora. Litij-ionska baterija z zmogljivostjo 17,9 kilovatnih ur poskrbi za 54 kilometrov električnega dosega po merilnem ciklu WLTP.

Pri Porscheju so izboljšali še vozne lastnosti s pomočjo prenovljenih voznih sistemov, kar prinaša večjo širino. Prilagodljivo aktivno vzmetenje je bilo prav tako prenovljeno, zato se panamera lahko iz udobne limuzine hitro prelevi v poslovno naravnanega športnika.

Vizualne spremembe so pričakovano majhne. SportDesign paket, ki je bil prej na seznamu dodatne opreme, je zdaj med serijsko opremo. Turbo S med drugim dobiva še nekoliko drugačen odbijač z večjimi odprtinami za zajem zraka in unikaten svetlobni podpis.

Prodaja je že stekla, prvi kupci bodo svoje avtomobile dobili sredi oktobra. Za zdaj so znane cene za Nemčijo, kjer je treba za vstopno različico plačati vsaj 95 tisočakov, za priključni hibrid 137 tisoč evrov in za najmočnejšo turbo S 180 tisoč evrov.

Foto: Porsche