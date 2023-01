Kdo jih izdela največ? Toyota spet na vrhu: Volkswagen zaostal.

Kljub številnim težavam, ki pestijo avtomobilsko industrijo in otežujejo proizvodnjo avtomobilov, je Toyota ubranila naslov največjega avtomobilskega proizvajalca na svetu. Japonci so kupcem po celotnem svetu poslali 10.483.24 avtomobilov, kar je 0,1 odstotka manj kot leta 2021.

Toyota je skupaj s proizvajalcema Daihatsu in tovornim proizvajalcem Hino, ki sta v njeni lasti, prodala 2,1 milijona avtov več kot drugouvrščena skupina Volkswagen. Ta je lani prodala le 8,3 milijona avtov in gospodarskih vozil. Rezultat občutnega padca prodaje je v največji meri posledica invazije Rusije na Ukrajino, zaprtja tovarn zaradi epidemije covid-19 na Kitajskem in posledičnega upada prodaje na enem največjih trgov za Volkswagen.

Toyotina prodaja dol, proizvodnja gor

Čeprav je Toyota na globalni ravni prodala malenkost manj avtomobilov kot leta 2021, so za 5,3 odstotka povečali proizvodne številke in v celotnem letu izdelali 10.610.604 avtov in gospodarskih vozil. Če se osredotočimo samo na Toyoto – izdelali so 5,2 odstotka več avtov, in sicer 9.026.713. Proizvodnjo na domačem trgu so povečali za 7,7 odstotka, za kar 11,7 odstotka pa so dvignili proizvodne številke v tovarnah, ki jih imajo postavljene po vsem svetu. Je pa Toyota izgubila prestol v ZDA, kjer jih je prehitel General Motors.

A na obzorju so določene težave. Toyota bo namreč februarja v celoti prekinila proizvodnjo na Češkem, kjer izdelujejo modela yaris in aygo X. Toyota zaradi težav na globalni ravni na mesečni ravni prilagaja proizvodne številke in ne več na letni ravni, kot so to počeli v zadnjih letih. Kljub temu so podali grobo oceno za letošnje leto. Na letni ravni bi radi izdelali 10,6 milijona avtov, podobno kot leta 2022.