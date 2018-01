Kdaj, zakaj in kako - fenomen ponudbe "to go"

Tudi vi kdaj pomislite in se vprašate, kako se spremembe na nekaterih področjih našega življenja odvijajo z bliskovito hitrostjo? Samo pomislite - svet, v katerem živimo danes, se močno razlikuje že z življenjem pred 20 leti, kaj šele s tistim izpred desetletij in stoletij pred vstopom v tretje tisočletje.

Tudi ali predvsem zaradi tehnologije in duha časa, v katerem živimo, so se spremenile številne vsakdanje navade med vsemi generacijami, med katerimi še posebej izstopajo milenijci, ki trende pogostokrat postavljajo tudi starejšim. Recimo tudi pri uporabi koncepta ponudbe "to go", ponudbe za na pot, ki se v naših življenjih pojavlja na različnih področjih. Preverite, kako se je vse skupaj začelo in kaj vse je mogoče dandanes dobiti v okviru ponudbe "to go".

Fenomen izdelkov za s sabo oz. "to go" se je v zadnjih letih dodobra zakoreninil v naša življenja.

Pogled v preteklost razkriva, da je tehnologija posredno vplivala na številne spremembe v dinamiki naših življenj. Spremenili so se delovni urniki, v mnogoterih pogledih tudi odnosi, komunikacija, načrtovanje potovanj. Spremenilo se je nešteto drugih dejavnikov, na katere smo v ritmu današnjega časa v resnici premalo pozorni.

A se dogajajo, so tu, vpeti med ljudi in v vsakdanje dominantne navade - tudi nakupovalne. Običajno pot v trgovine vse pogosteje nadomešča naročanje prek spleta, v ihti vsakdanjika pa so že nekaj časa priljubljene tudi že pripravljene jedi in napitki, med katerimi je zagotovo najbolj znan ritual pitja kave.

Ste vedeli, da je prva veriga, ki je začela ponujati kavo "to go" nastala v New Yorku v začetku šestdesetih let prejšnjega tisočletja?

Postali smo večopravilna družba, ki mnogo stvari počne "na poti".

Analitiki menijo, da trenutno prav milenijska populacija in njena obsedenost s tem, da dan začne z lončkom kave za s sabo, poganjata vse večje globalno povpraševanje, ki se počasi bliža novim rekordom. Na vrhu po porabi so trenutno v ZDA, kjer je kava za s sabo med najbolj priljubljenimi pijačami. Trend je zajel tudi Kitajsko, ki uvaža vse večje količine kavnih zrn, in številne evropske države.

Če je bilo pitje kave nekoč priložnost za druženje v podjetjih, je zdaj to trend, ki je prisoten v šolah. Lonček s kavo je nekakšen statusni simbol, pravijo raziskovalci.

Statistika iz Velike Britanije na primer kaže, da kar dve tretjini Britancev vsaj enkrat v treh mesecih obiščeta lokal z instant kavo za s sabo. Ti lokali na Otoku v zadnjih petih letih dosegajo 30-odstotno rast in 40-odstotno v primerjavi z letom 2008. Britanci so lani za tovrstno kavo zapravili 2,4 milijarde funtov.

Tudi hrana v roki je postala trend

Na račun novih generacij, ki vse rade počnejo na poti, pri tem pa še fotografirajo in objavljajo na družbenih omrežjih, ne cveti le prodaja kave za s sabo, ampak tudi hrane za s sabo. Samo za primerjavo - v Veliki Britaniji že ugotavljajo, da je trg prigrizkov, ki jih je mogoče na hitro kupiti na stojnicah, vreden okoli 20 milijard dolarjev.

Statistika z Otoka tako kaže, da je v zadnjem mesecu kar 70 odstotkov Britancev vsaj enkrat jedlo kosilo "to go". Trenda priljubljenosti hrane ne poganja le dejstvo, da je v dobi, ko ljudi neprestano preganja čas, prikladno jesti kar na poti, ampak tudi trendi na družbenih omrežjih, kjer se bohotijo fotografije kosila v parku ali na odprti kuhinji. Letos tako v panogi stojnic s hrano, ki jo lahko odnesemo s seboj, pričakujejo okoli triodstotno rast, v prihodnjih letih pa še večjo.

Ne le kava in hrana, "na pot" se selijo tudi avtomobili

Dejstvo je, da so se izdelki "to go" v zadnjih letih dodobra zakoreninili v naša življenja. V koncept ponudbe pa so ugriznili tudi v avtomobilski industriji.

Peugeot je tako posebej za vas pripravil petvratni Peugeot 208 TO GO, ki je za 9.990 evrov na voljo za takojšnji prevzem – pridete v salon, plačate in se odpeljete brez čakanja! Avtomobili so na zalogi in dobavljivi takoj!

"Spakiran za domov"

A naj vas termin "to go" ne zavede – to ne bo zgolj instantna odločitev, ki bi jo obžalovali, Peugeot 208 TO GO je na voljo s vso potrebno opremo in petletnim jamstvom. To ni osnovna verzija avtomobila ampak 5 vratni Peugeot 208 bele barve, z opremo srednjega nivoja, ki že vsebuje potovalni računalnik, električni pomik stekel, klimatsko napravo, zaslon na dotik, sistem za prostoročno telefoniranje in še mnogo več… Torej pripravljen, da ga odpeljete in parkirate doma.

Pegueot 200 TO GO - idealno razmerje cene in voznih funkcionalnosti.

Športna eleganca se na ogled postavi

Peugeot 208 TO GO je značilen avtomobil v svojem razredu in je po prodajnih številkah, čeprav je tekmecev prav tu največ, zelo uspešen. Nedvomno prepriča s svežim in dinamičnim videzom, a tudi z notranjostjo, ki je dovolj prostorna in na sprednjih sedežih tudi dovolj ergonomska.

Že na prvi pogled vas bo Peugeot 208 TO GO očaral z novim bolj izrazitim, športnim in elegantnim stilom. Prenovljena identiteta v kombinaciji z ločeno nameščenimi meglenkami poskrbi za novo podobo vozila, ki je videti širše, bolj dinamično in bolje zasidrano na cesto, s čimer voznika nemudoma zvabi, naj poprime za volan.

Peugeot 208 TO GO - s klimo, prostoročnim telefoniranjem in tempomatom pripravljen, da ga parkirate domov.

