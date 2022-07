Kazen z Rodosa: za parkiranje kar 6,6 milijona evrov?

Ko je domačinka z grškega otoka Rodos odprla kuverto in videla obvestilo s parkirno kaznijo, je skoraj omedlela, je poročal lokalni časnik Rodiaki. Grkinja je sprva mislila, da je na obvestilu napisan znesek 6.648 evrov. Tudi to bi bil seveda izjemno visok znesek za parkirno kazen. Ko je številke še enkrat pogledala, je šele videla pravi znesek - za nepravilno parkiranje bi morala plačati neverjetnih 6,6 milijona evrov, kar bi jo prav gotovo postavilo za najdražji parkirni prekršek vseh časov.

“Lahko plačam z gotovino?”

Odšla je na mestni urad in na okencu vprašala, ali lahko plača z gotovino? Grški zakoni namreč velevajo, da je treba vse kazni z zneski prek sto evrov plačati s kartico in ne gotovino. S tem se je nekoliko pošalila in uživala tudi v izrazu na obrazu uradnika, ko je ta zagledal zahtevani znesek. Takoj ji je zagotovil, da gre za napako in to je naposled ugotovila tudi preiskava celotnega postopka. Kako natančno je v njenem nabiralniku končala parkirna kazen za 6,6 milijona evrov, niso natančno ugotovili.

Foto: Rodiaki