Potrditev tistega, kar smo na parkiriščih v Kopru že videli

V prve pol leta so trgovci v Sloveniji prodali 25.847 novih avtomobilov, to pa je bilo skoraj 17 odstotkov slabše kot v enakem obdobju lani. Trg je še vedno v primežu različnih dobaviteljskih kriz. Prvo polletje so po prodajnem izkupičku na vrhu končali Volkswagen, Renault in Škoda, največjo rast prodaje beležita Toyota in Opel.

Avtomobilski proizvajalci in trgovci so imeli v prvih šestih mesecih pričakovano veliko težav z dobavami novih avtomobilov, ta negotovost pa neposredno vpliva tudi na prodajni izkupiček. Kot kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije, so trgovci v prve pol leta registrirali 25.847, lani v enakem obdobju pa natanko 31 tisoč avtomobilov. Letos je tako prodaja na bruto trgu slabša za 16,6 odstotka.

Praktično vsem razredom je prodaja padla. Izjema so električni avtomobili, saj so teh letos že prodali več kot tisoč, lani v tem obdobju pa komaj 709. Med posameznimi električnimi modeli na vrhu ostajajo tesla model Y, dacia spring in tesla model 3. Na stotine teh avtomobilov smo videli tudi ob nedavnem obisku avtomobilskega terminala v Luki Koper. Težave s proizvodnjo električnega programa ima za zdaj predvsem Volkswagnov koncern. Na prvih petih električnih mestih le avtomobili Tesle in Renaulta.

Prvih 20 avtomobilskih znamk v Sloveniji v prvem polletju 2022:

2021 2022 razlika (%) VOLKSWAGEN 5272 3895 -26,1 % RENAULT 3119 2482 -20,4 % ŠKODA 3800 2328 -38,7 % HYUNDAI 1796 1822 1,4 % TOYOTA 1078 1759 63,1 % KIA 1409 1668 18,3 % OPEL 686 1275 85,8 % PEUGEOT 1971 1207 -38,7 % DACIA 1636 1114 -31,9 % CITROEN 1486 954 -35,8 % FORD 1020 844 -17,2 % AUDI 875 751 -14,1 % FIAT 1027 720 -29,8 % SEAT 1069 712 -33,4 % MERCEDES 497 662 33,2 % BMW 701 575 -17,9 % JEEP 324 552 70,3 % NISSAN 1024 469 -54,2 % MAZDA 399 362 -9,2 % SUZUKI 600 325 -45,8 %

Vsak četrti prodan avtomobil je bil kompaktni SUV

Delež električnih avtomobilov ostaja skromen, in sicer le pri dobrih treh odstotkih. Kraljujejo majhni športni terenci oziroma križanci, ki predstavljajo skoraj četrtino (24 odstotkov) celotnega trga.

Med znamkami je na vrhu Volkswagen, ki pa je prav tako zabeležil 30 odstotkov slabšo prodajo kot lani. Enako se je zgodilo Renaultu in Škodi, le da je bil ta padec manjši. Volkswagen ima 15-odstotni delež, Renault in Škoda pa po devetodstotnega. Med vodilnimi desetimi znamkami je uspelo letos prodajo znatno povečati Toyoti (+63 odstotkov) in Oplu (+85 odstotkov).

Podobne razmere bodo ostale do konca leta

Še naprej nas čakajo negotovi meseci pri dobavah novih avtomobilov in tudi visoke cene, ki so v zadnjih mesecih enako zaznamovale dogajanje na trgu.

"Na avtomobilskem trgu se še vedno soočamo z omejeno dobavo vozil, kar se posledično odraža na nižji prodaji. Trg je bil tako v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji kar za dobrih 17 odstotkov. Po trenutnih informacijah kaže, da bo situacija enaka do konca leta, zato svojim kupcem priporočamo, da izberejo vozilo iz zaloge in se izognejo vsem negotovostim," stanje ocenjuje Bred Bajuk, vodja nabave in logistike pri Summit motors Ljubljana - uvozniku znamke Ford.

Kako je z jamčenjem cen na dan sklenitve nakupa?

Ker se cene novih avtomobilov zelo pogosto spreminjajo in kupci na mnoga vozila čakajo tudi več kot pol leta, se odpira tudi vprašanje jamčenja vnaprej dogovorjenih cen ob sklenitvi nakupa.

“Čakalne dobe so od šest do 12 mesecev. Do zdaj smo uspeli jamčiti za ceno na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe,” pravi Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji. Pri Škodi so čakalne dobe od treh do 12 mesecev, najdalje se trenutno čaka na octavio - tudi zaradi uničajočega požara pri ključnem dobavitelju. Po besedah Petra Podlipnyja, direktorja znamke v Sloveniji, so prav tako do zdaj jamčili za ceno in tako naj bi ostalo tudi naprej.