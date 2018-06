Kako sem preživel nesrečo pri 390 km/h #video

Bugatti veyron je bil do lanske jeseni uradno najhitrejši avtomobil na svetu. Foto: Reuters "Ne vem, ali sem preživel zaradi hladnokrvnosti, svojih izkušenj ali preprosto sreče. Testni vozniki imamo v mislih vedno scenarij, kaj storiti, če se nekaj zgodi. Jasno, takšne okvare se dogajajo nam, ne kupcem, zato tudi opravljamo to delo," pravi legendarni Bugattijev testni voznik Loris Bicocchi. To je tisti Italijan, ki je pred približno 16 leti na dirkaški stezi Nardo preživel nesrečo z bugatti veyronom pri hitrosti od 390 do 400 kilometrov na uro.

S polno hitrostjo skozi ovinke

Nesreča se je zgodila še z zgodnjim prototipom veyrona. Bugatti je najel dirkaško stezo Nardo in se z veyronom podal na zunanji oval za doseganje najvišjih hitrosti. Steza v Nardu uradno omogoča (na zunanji četrti liniji) s poravnanim volanom le hitrost 240 kilometrov na uro, zato morajo imeti vozniki hitrejših avtomobilov (tu je svoj takratni hitrostni rekord postavljal tudi Koenigsegg) volan obrnjen v smeri ovinka za določeno mero stopinj.

Od Bicocchija so zahtevali najprej en krog s polno hitrostjo, nato še enega. Kot razlaga v zgornjem videu, se mu je zaradi velikih hitrosti v ovinku zdelo to že zelo velika obremenitev za celoten avtomobil.

Video - Loris Bicocchi o dramatični nesreči na stezi Nardo v Italiji

Bicocchi je poleg veyrona pomagal razvijati tudi druge superšportnike kot so bili lamborghini countach, bugatti EB110, pagani zondo, koenigsegga CCX in tudi novega bugatti chirona. Foto: lorisbicocchi.com

Dirkaško stezo Nardo so zgradili leta 1975, njen zunanji del je dolg 12,5 kilometra. Foto: Wikimedia Commons Ko je razneslo gumo, se je začela drama

V nekem trenutku je počilo. Razneslo je sprednjo levo gumo, odletel je del blatnika, prav tako tudi pokrov motorja. Ta je razbil vetrobransko steklo in Bicocchi je bil v avtu pri hitrosti skoraj 400 kilometrov na uro dobesedno slep. Ko je poskušal pritisniti na zavoro, ta ni več delovala. Okvara je očitno presekala cevi z zavorno tekočino.

Takrat se je spomnil, da ima steza na zunanji strani dolge zaščitne ograje. Čeprav je imel na avtu le še dve nedotaknjeni gumi, se mu je uspelo premakniti proti zunanjemu robu steze in začeti drsati po ograji. Postopno se je hitrost res začela zmanjševati in naposled se je razbiti veyron vendarle ustavil. Avto je bil hudo poškodovan, toda osnovna celica vozila je ostala cela. To je bil za Bugatti dokaz, da imajo zelo varen avtomobil in da je mogoče preživeti nesreče tudi pri tako velikih hitrostih.

Dobil je račun za 1.800 metrov poškodovane ograje

Za testnega voznika pa nevarnosti še ni bilo konec. Zavohal je dim, njegova obleka je bila prepojena z oljem. Aluminijasta vrata so se zaradi trenja ob drsanju z ograjo nekoliko zataknila in šele z brcanjem in udarjanjem mu jih je uspelo na silo odpreti in stopiti ven na varno.

"Od takrat naprej se ne spominjam ničesar več," je v videu še priznal Bicocchi, ki je bil poln modric, zaradi nenadne spremembe tlaka v notranjosti vozila pa je imel tudi poškodovano uho. Upravitelji dirkališča so mu izdali račun za 1.800 metrov poškodovane stranske ograje, plačali so ga pri Bugattiju.