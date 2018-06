Neosvojen avtomobilski rekord: Razvijajo gumo za 482 km/h

Gume so ključni dejavnik pri doseganju hitrostnih rekordov. Foto: hennessey Pri doseganju avtomobilskih hitrostnih rekordov so trenutno največja omejitev gume, ki so edini stik vozila s cesto in pri hitrostih nad 400 kilometrov na uro nosijo največji del obremenitev. Z novimi superšportniki in proizvajalci, ki jih prestižni rekord zanima, zdaj prihaja tudi razvoj takih gum za najvišje hitrostne podvige.

Za hitrostni rekord bodo ključne gume

"Razvoj gre hitro naprej, konkurenca je velika. Mi trkamo na prestižna vrata," je za Bloomberg povedal Michelinov produktni vodja za originalno opremo Eric Schmedding. Gume morajo hitrost krepko prek 400 kilometrov na uro vzdržati več minut, saj se rekordi postavijo na osnovi povprečnega časa na določeni razdalji. Prostora za napake ne sme biti. Okvara gume lahko že pri precej nižjih hitrostih povzroči hudo nesrečo z morda tudi tragičnimi posledicami za voznika.

Pri Michelinu so potrdili, da razvijajo gumo za nove rekordne dosežke. Taka guma bi lahko zagotovila preboj magične meje 300 milj na uro oziroma 482 kilometrov na uro. Tako hitrost bi teoretično lahko dosegli pri Bugattiju, Hennesseyu in Koenigseggu.

Koenigsegg je z agero RS lani dosegel hitrost 444 kilometrov na uro. Foto: Koenigsegg

Kdo bo prvi?

Slednji so lani v Kaliforniji dosegli hitrostni rekord 444 kilometrov na uro. To jim je uspelo z agero RS, ki bo prihodnje leto dobila svojega naslednika. Bugatti je bil nosilec rekorda z veyronom, z novim chironom pa so se do zdaj izogibali napovedim o novem rekordu. Ameriški Hennessey razvija venoma F5 z motorjem, ki bo imel okrog 1.600 »konjev«. Njihov direktor John Hennessey je potrdil, da je osnovni cilj preboj zgoraj omenjene magične hitrostne meje.

V ozadju pa je kajpak predvsem boj proizvajalcev za petične kupce. Ti so pripravljeni za avtomobil odšteti več milijonov evrov. Pri teh vozilih odloča predvsem njihov imidž, zgodba in manj zgolj tehnične specifikacije. Vsa vozila v tem območju so izjemna, hitrostni rekord pa jim prinaša pomembno dodano vrednost.