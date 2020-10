Kako podvojiti vrednost? Volkswagen išče novo strategijo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Do vrednosti 200 milijard evrov do leta 2025 ..."

Volkswagen je lani prodal 4.554 lamborghinijev, 82 bugattijev in 53 tisoč ducatijev. Trenutna vrednost Volkswagna znaša 78 milijard evrov.

Volkswagen je lani prodal 4.554 lamborghinijev, 82 bugattijev in 53 tisoč ducatijev. Trenutna vrednost Volkswagna znaša 78 milijard evrov. Foto: Volkswagen

Vodstvo Volkswagna bo prihodnji mesec zasedalo in sprejelo novo strategijo, ki se bo dotikala predvsem upravljanja s svojimi nišnimi znamkami. Volkswagen želi več kot podvojiti svojo tržno vrednost na 200 milijard evrov.

Volkswagen je v zadnjem obdobju vložil veliko sredstev v elektrifikacijo svojih velikoserijskih znamk, zdaj pa jih novi izzivi čakajo tudi z nišnimi znamkami, kot so Bugatti, Lamborghini in Ducati. Predsednik koncerna Herbert Diess za Reuters ni želel komentirati navedb, da bodo Nemci prek Porscheja znameniti Bugatti prodali hrvaški družbi Rimac Automobili.

"Ves čas ocenjujemo naš portfelj in to je še posebej pomembno v času velikih sprememb v avtomobilski industriji. Oceniti moramo, kaj te spremembe pomenijo za posamezne znamke našega koncerna. Oceniti jih moramo z vidika novih zahtev. Te prihajajo s področja digitalizacije, elektrifikacije, povezljivosti. Nastal je nov prostor za manevriranje in vsaka znamka mora najti novo mesto oziroma priložnosti," je za Reuters povedal Diess.

Diess: "Trg podcenjuje tehnološke kompetence Volkswagna." Foto: Volkswagen

Volkswagen je lani prodal 4.554 lamborghinijev, 82 bugattijev in 53 tisoč ducatijev. Trenutna vrednost Volkswagna znaša 78 milijard evrov, kar je na primer bistveno manj, kot je vrednost Toyote pri okrog 187 milijardah evrov.

In to kljub dejstvu, da je Volkswagen lani prodal več avtomobilov kot Toyota. Oba sta presegla mejo deset milijonov prodanih avtomobilov.

Volkswagen sicer zaposluje 671 tisoč, Toyota pa le 359 tisoč ljudi.

Diess želi vrednost Volkswagna do leta 2025 povečati na 200 milijard evrov

"To naš motivacijski cilj," je priznal prvi mož Volkswagnovega koncerna.

"Z vidika tehnoloških kompetenc smo močno podcenjeni. Ko bo trg razumel, kako dobičkonosna bo lahko elektrifikacija, bo zrasla tudi vrednost koncerna. Trenutno smo tudi sredi kratkoročnega investicijskega krča, ki je posledica želja po še dodatni zaostritvi zniževanja CO2 s strani Evropske unije," je še dodal Diess.