Kako je električni Fordov pickup vlekel 450 ton #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Ford

Glavni cilj: prehiteti Teslo

Američani se zavedajo, da mora biti električni pickup v vseh točkah enakovreden običajni različici, in to je le eden izmed dokazov, da Foto: Ford bo električni F-150 zmožen opravljati prav vse. Za lastnike je pomembna predvsem vlečna moč, pri čemer očitno prihajajoči električni prickup ne zaostaja. Potem ko je prototip poskusno vlekel vagone, so vanje naložili še 42 povsem novih običajnih modelov. Skupna masa vsega tovora je bila v tej točki višja kot 450 tisoč kilogramov.

Seveda produkcijski model ne bo zmožen povleči takšnega mase. Razlika je ali to lahko stori za nekaj metrov ali pa mora to početi na daljši rok. Vsekakor pa je posnetek dokaz, da bo električni F-150 povsem enakovreden običajni različici, kar zadeva vlečno moč.

Ford je s tem tudi uradno potrdil razvoj električnega pickupa ter dokazal, da hitijo z razvojem. Predvsem želijo prehiteti Teslo in na trg prvi poslati takšen model.