Kaj je drugače? Slavni Nordschleife je spet odprt.

Nordschleife velja za eno najbolj zahtevnih dirkaških stez na svetu, tako imenovani Zeleni pekel nekdanjega svetovnega prvenstva formule ena, ki že desetletja privablja avtomobilske navdušence s celega sveta. Tudi zanje so bila vrata te steze v času omejitev ob epidemiji s koronavirusom covid-19 zaprta. Zdaj je Nordschleife sicer spet odprt, a pogoji uporabe so precej drugačni kot do zdaj.

Dostop do steze le prek avtomatiziranih zapornic, ki se odprejo na podlagi kode QR na voznikovi mobilni napravi. Foto: Nürburgring Nordschleife V avtu le dva potnika, ki se ne smeta ločiti

Do kart za vožnjo je mogoče dostopati le prek predhodnega naročila na internetu, dostop do steze pa zgolj prek avtomatiziranih zapornic. V avtomobilu sta lahko največ dva potnika, ki se morata do steze tudi že pripeljati skupaj. Vse uporabnike steze tudi dokumentirajo, zaposleni na stezi pa nosijo zaščitno opremo kot so obrazne maske in rokavice. Hoteli v okolici tega objekta so še naprej zaprti.

Ob odprtju je dovozno cesto napolnila dolga kolona vozil, na bližnjih bencinskih črpalkah pa so lastniki avtomobilov s hitrimi speljevanji povzročili precej nejevolje pri domačinih in tudi upraviteljih steze.

Foto: Wikipedia