Ko vas na Dolenjskem zaslovi po hiši s fičkom #video

Za Kamni Potok, majhno vasico pri Trebnjem, mnogi najbrž še niste slišali. Bolj znana od vasi je namreč ena izmed njenih hiš, del katere je tudi zadnji del starega fička. Brez skrbi, ni se zaletel v steno, to je le kreacija domačega ljubitelja starodobnih avtomobilov Mitje Šilerja.

Mitjo Šilerja smo spoznali že med pripravo lanskega prispevka o zapuščini, tradiciji in duhu starega volkswagen hrošča v Sloveniji. Teh je imel že približno deset, in če je le vreme lepo in na vožnje ne vplivajo epidemije virusov, letno s svojim hroščem prevozi okrog pet tisoč kilometrov.

Je pa tudi navdušen mehanik starodobnikov, s katerimi se ukvarja doma in predvsem za lastno zadovoljstvo. Kupi starejši avtomobil v slabšem stanju, nato ga s pomočjo prijateljev obnovi, nekaj časa z njim uživa na cesti in nato ta avtomobil najde novega lastnika.

Fičko se je v nekaj letih že zlil z okolico. Foto: Gregor Pavšič Nekoč je bil namenjen rezervnim delom, a na odpadu ni končal

Podobna je tudi zgodba o fičku, ki je navidezno postal del njegove domače hiše v Kamnem Potoku pri Trebnjem. Pred šestimi ali sedmimi leti je na dvorišču obnavljal tudi fička. Kupil je dva. Eden je bil namenjen obnovi, drugega pa je imel le za rezervne dele. Ko je bila obnova končana, je dobil priložnost tudi tisti drugi.

"Zdelo se mi je škoda fička, da bi ga odpeljal le na odpad. Zato sem ga razrezal, naslonil na hišo, na steno sem narisal še opeke in tako je ta avtomobil postal kar prava mala maskota naše vasi. Pred tem je bil na vhodu v vas pogosto postavljen policijski radar, zdaj tam vsi vozniki upočasnijo in gledajo hišo z avtomobilom," razlaga Šiler.

"Namesto da bi ga peljal na odpad, sem ga razrezal in prislonil k hiši," pravi njegov lastnik Mitja Šiler. Foto: Gregor Pavšič

Šilerjeva prva ljubezen so sicer Volkswagnovi hrošči, tale je njegov najljubši primerek. Foto: Gregor Pavšič Ob steni hiše ga bo morda zamenjal Volkswagnov hrošč

Vse od takrat je fičko del hiše, ki se nahaja ob vstopu v vas, le nekaj ovinkov pred tovarno TPV-ja. Fička so v Kragujevcu izdelali v začetku osemdesetih let in tako sodi med tiste zadnje izdelane.

Danes je njegov zadek, v katerem ni motorja ali sedežev, že nekoliko načel zob časa. Nekoč je imel v notranjosti tudi luči, ki so ponoči rdeče svetile. Šiler priznava, da večno ta fičko ne bo naslonjen na hišo in da ga bo morda kaj kmalu raje zamenjal njemu še ljubši Volkswagnov hrošč.

Fičko je bil nekoč še v boljšem stanju, do danes pa ga je nekoliko načel zob časa. Foto: osebni arhiv

Šilerjeva hiša tik ob vstopu v vas Kamni Potok. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič